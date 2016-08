CHAMPIONNAT ARABE DE TENNIS DE TABLE (DAMES) Les Algériennes sacrées championnes

La sélection algérienne de tennis de table (dames) a été sacrée championne arabe en battant en finale son homologue qatarie (3-2), hier à Hammamet (Tunisie). La troisième place, synonyme de médaille de bronze, est revenue à la Tunisie, pays hôte de cette compétition arabe. Chez les messieurs, la sélection algérienne affrontera en demi-finale son homologue tunisienne, alors que l'autre demi-finale mettra aux prises le Qatar à l'Arabie Saoudite. Les Algériens avaient pris la tête de leur groupe en remportant tous les matches de la phase des qualifications face au Qatar, à Djibouti et à la Palestine. De son côté, la sélection algérienne masculine des moins de 15 ans jouera son match pour les 3e et 4e places face à la Tunisie, alors que la finale de cette catégorie sera animée par les sélections du Qatar et de l'Egypte. Les sélections de la Libye et des Emirats arabes unis joueront pour les 5e et 6e places, alors que les Saoudiens et Marocains s'affronteront pour les 7e et 8e places.