DINAMO ZAGREB Soudani buteur contre Istra

L'attaquant algérien Hillal Soudani continue de démontrer sa forme du moment, il a marqué le second but du Dinamo avant-hier soir. Suite à un coup franc, le gardien n'est pas parvenu pas à capter la balle, Soudani, qui a suivi l'action, surgit et marqua du gauche un but plein d'opportunisme. C'est déjà le quatrième but en quatre journées de championnat pour l'attaquant algérien. Le Dinamo s'imposera finalement deux buts à un et redevient co-leader de la HNL avec Rijeka.