ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017 Trio guinéen pour Algérie-Lesotho

La CAF a désigné un trio guinéen pour diriger le prochain match de la sélection algérienne le 4 septembre prochain au stade Tchaker de Blida face au Lesotho, pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la prochaine coupe d'Afrique des nations, CAN 2017, prévue au Gabon. Ainsi, l'arbitre Ahmed Touré Siko sera le directeur du jeu et sera assisté par ses compatriotes Sidiki Sidibé et Mamady Tere. A rappeler enfin que les Verts sont d'ores et déjà qualifiés pour la phase finale de la CAN 2017 qui aura lieu au Gabon.