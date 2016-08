NOUREDINE BEDOUI, MINISTRE DE L'INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES "L'Etat déterminé à lutter contre la violence"

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui a affirmé, hier à Blida, la détermination de l'Etat à lutter, avec force, contre la violence dans les stades, afin de permettre au spectateur et aux familles algériennes de suivre les matchs dans de bonnes conditions. «Nous avons entrepris d'importantes mesures à l'encontre de toute personne qui tentera de porter atteinte à la quiétude dans les périmètres juvéniles et sportifs», a assuré M. Bedoui durant sa visite de travail et d'inspection à Blida. Il a, en outre, insisté sur la «nécessaire implication du supporter algérien dans cette lutte, par des méthodes organisées à travers les comités des supporters, qui ont une responsabilité, dans «l'accompagnement des autorités publiques dans la lutte contre ce phénomène». M. Bedoui a tenu à souligner que ce type de comportements «ne font pas partie des valeurs de la jeunesse algérienne».