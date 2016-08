OLYMPIQUE DE MARSEILLE L'entrepreneur américain McCourt rachète l'OM

Une page de l'histoire de l'OM s'est tournée hier puisque Margarita Louis-Dreyfus détenait les rênes du club depuis 2009 et le décès de son mari, Robert, actionnaire de l'OM depuis 1996.

Actionnaire majoritaire de l'Olympique de Marseille, Margarita Louis-Dreyfus va céder le club olympien à un nouvel investisseur, après plusieurs mois d'incertitudes. L'OM appartiendra désormais à l'Américain Frank McCourt, ancien président des Dodgers de Los Angeles. Ce n'est plus qu'une question de paperasse. Margarita Louis-Dreyfus est entrée hier en négociations exclusives pour la vente de l'OM avec un nouvel investisseur. MLD est en passe de vendre l'OM à l'homme d'affaire américain Frank McCourt, 63 ans, ex-propriétaire des Dodgers de Los Angeles. «Les deux parties souhaitent finaliser la transaction d'ici la fin de l'année, après la consultation du comité d'entreprise de l'Olympique de Marseille», peut-on lire dans un communiqué. Mais qui est Frank McCourt? «C'est une personnalité du monde des affaires», a commenté le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin cet après-midi aux côtés de MLD et du nouvel homme fort de l'OM, présent dans la cité phocéenne pour ce passage de témoin. Vous serez accueilli les bras ouverts, a-t-il poursuivi en s'adressant à l'Américain. Il va falloir gagner et mettre des sous.»



McCourt: «Un jour heureux pour moi»

«C'est un jour heureux pour moi et ma famille, a déclaré ensuite Frank McCourt après avoir remercié tout le monde en français. Je suis heureux que nous nous soyons mis d'accord avec Margarita Louis-Dreyfus. L'OM est le plus grand club de foot en France et l'un des plus grands dans le monde. Il y a un processus en cours. On doit le respecter. On n'en dira donc pas beaucoup plus aujourd'hui.» «Participer à l'histoire de l'Olympique de Marseille et guider le club vers le succès, à la fois sur le terrain et en-dehors, est un honneur et un privilège pour ma famille et moi-même, peut-on lire dans un communiqué. En tant que responsable de l'OM, mon ambition sera de reconstruire une équipe de très haut-niveau, d'offrir la meilleure expérience dans le football pour les passionnés, de renforcer les liens du club avec ses supporters et la ville de Marseille et de mener le club vers une stabilité financière sur le long-terme.»



La piste Gérard Lopez: un échec

Depuis, plusieurs pistes avaient été étudiées. Parmi elles, celle menant à l'homme d'affaires luxembourgeois Gérard Lopez. L'ex-boss de l'écurie de F1 Lotus espérait prendre la main avec Marcelo Bielsa dans ses valises. Un échec. C'est la fin d'un long feuilleton né au mois d'avril dernier lorsque MLD avait annoncé officiellement la mise en vente du club aux neuf titres de champion de France. Une page de l'histoire de l'OM s'est tournée hier puisque Margarita Louis-Dreyfus détenait les rênes du club depuis 2009 et le décès de son mari, Robert, actionnaire de l'OM depuis 1996. Sous l'ère Louis-Dreyfus, Marseille n'a remporté qu'un seul titre de champion de France, en 2010, lorsque les Phocéens étaient entraînés par Didier Deschamps.