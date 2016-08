SPORTING LISBONNE Slimani buteur pour sa dernière

Alors que le patron des Foxes de Leicester se trouve actuellement à Lisbonne, Islam Slimani a égalisé pour les siens face à Porto et le Sporting s'est imposé 2-1. Après une ouverture du score de Porto par Felipe (8e), Slimani égalise en poussant sur la ligne de but de Casillas un ballon de Gelson consécutif à un coup-franc (14e). Le même Gelson a ajouté un second but pour permettre aux siens de mener 2-1 en première période. Il s'agit de son 56e but avec le Sporting CP, et le 5e qu'il marque contre Iker Casillas depuis une année. Le même Casillas qu'il pourrait recroiser dans pas longtemps en Champions league avec... Leicester City. Il a d'ailleurs quitté le stade José Alvalde en pleurs après avoir reçu un vibrant hommage des supporters.