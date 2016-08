CONSÉQUENCE DES INCIDENTS QUI ONT ÉMAILLÉ LE MATCH USMH-MCA Le Mouloudia au coeur du cyclone

Par Bachir BOUTEBINA -

Telle une fatalité, la spirale de la violence a encore frappé dans un stade de la capitale, et pas n'importe lequel.

Ce qui s'est produit le week-end dernier en marge du derby algérois USM El Harrach-MC Alger, remporté pour rappel par le Doyen sur le score de 2 à 1, a malheureusement été émaillé par des incidents au niveau des travées du stade olympique du 5-Juillet. Telle une fatalité, la spirale de la violence a encore frappé dans un stade de la capitale, et pas n'importe lequel. Pour preuve, malgré le fait d'être doté désormais de pas moins de 160 caméras de surveillance et de conditions d'accueil du public sportif, parmi les meilleures du moment, le plus beau stade de la capitale est régulièrement saccagé par des hordes de supporters. Pis encore, après la décision prise par la Dgsn de ne plus assurer le maintien de l'ordre dans les tribunes, mais seulement à l'extérieur des stades, les stadiers qui ont été choisis pour mener à bien leur nouvelle mission au cours du match USMH-MCA, ont malheureusement été vite dépassés par les évènements. Quand bien même les dirigeants harrachis et ceux du Mouloudia pensaient avoir pris toutes les décisions nécessaires, en commun accord avec l'actuel directeur du stade du 5-Juillet, force est de constater, qu'il aura fallu faire appel à l'intervention énergique et musclée du service d'ordre, pour éviter le pire. D'ailleurs, à ce titre, Nacer Bouiche, l'actuel manager général du Mouloudia d'Alger, reconnaissait qu'à cette allure il craint sérieusement de voir les derniers tragiques évènements qui se sont produits il y a deux ans en Egypte au stade de Port-Saïd, se répéter dans un stade algérien. Côté joueurs mouloudéens qui ont pris part au dernier derby remporté contre l'USMH, tous sont unanimes pour dénoncer aujourd'hui ce qui se passe sans cesse dans les tribunes. Pour le néo-portier mouloudéen Boussouf, il est donc préférable de jouer à huis clos, que prendre le risque de voir des jeunes supporters rentrer chez eux dans un cercueil. Pour Seguer, son équipe a été sérieusement perturbée par les graves incidents qui se sont produits au cours de ce match, alors que le coach Menad a rappelé avec force que le football n'est pas du tout synonyme de violence, encore moins de la mort qui peut frapper désormais à tout moment. D'ailleurs, heureusement que le dernier derby USM El Harrach-MC Alger n'a drainé au 5-Juillet, tout au plus que 5000 spectateurs, alors qu'une telle affiche pouvait attirer entre 20.000 et 40.000 spectateurs, notamment dans un très grand stade comme celui du complexe Mohamed-Boudiaf. Toutefois, jusqu'à quand va-t-on encore tolérer toutes ces images de violence et assister complètement impuissants à la dégradation d'un stade totalement rénové, et qui a coûté à l'Etat les yeux de la tête, juste pour le mettre aux normes internationales? Jusqu'à quand les derbys de la capitale vont rimer régulièrement avec ce que l'on vient de déplorer encore, le week-end dernier au 5-Juillet, où sera désormais programmé à huis clos, le très prochain historique et ancestral duel algérois USMA-Mouloudia. Ce grand Mouloudia d'Alger dont certains pseudo-supporters ont fini par dégrader sérieusement son image, détient aujourd'hui la palme des huis clos, pour le plus grand dépit des authentiques et véritables inconditionnels du Doyen. Quand bien même Mahfoud Kerbadj a proposé l'idée de faire barrage aux supporters violents, qu'ils soient du Mouloudia d'Alger, ou bien d'un autre club, il est utile de rappeler à l'actuel président de la LFP, que tous ces beaux discours ne sont et ne resteront que lettre morte, tant il est vrai que les faits sont têtus. Dixit Sendjak: «La dernière fois que j'ai quitté l'Algérie, la violence avait pris des proportions très graves dans nos stades. Mais depuis mon retour au MO Béjaïa, je constate que la situation a encore empiré aujourd'hui!». Quant à Mohamed Raouraoua, le patron de la FAF, il a fini par reconnaître que la dernière décision prise par les services du général-major Hamel, n'était nullement de son ressort, et que tous les clubs des Ligues 1 et 2 doivent désormais engager toute leur entière responsabilité dans le maintien de l'ordre au sein des stades. Comme quoi, ce n'est pas demain que l'on va pouvoir aller en toute quiétude dans un stade de football. Et pour l'instant, l'instauration du huis clos semble être la solution la plus appropriée, pour empêcher la violence de faire d'autres victimes. Ainsi en ont décidé toutes ces hordes d'énergumènes qui n'ont pas cessé d'envahir nos stades de football et face auxquelles même les lois de la République sont restées vaines. Tout le monde a parfaitement compris combien notre sport-roi national draine autour de lui aujourd'hui des sommes d'argent faramineuses, et qui cachent de plus en plus mal, un «mal» que rien ne semble pouvoir endiguer actuellement.