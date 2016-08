PLUSIEURS DÉCISIONS DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Rajevac se chargera de l'EN des locaux

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF en réunion avec les membres du BF

Parmi les décisions prises par le Bureau Fédéral lors de sa réunion statutaire de dimanche dernier au Centre technique national de la FAF, sous la présidence de M.Mohamed Raouraoua, président de la Fédération algérienne de football, on notera la deuxième mission du sélectionneur des Verts, le Serbe Milovan Rajevac, à savoir également sélectionneur des A'. Cette décision rappelle bien quelque part l'ère Gourcuff qui lui aussi était chargé des deux sélections A et A' avec les résultats que l'on sait... Ainsi la FAF écrit sur son site à l'issue de cette réunion du BF que «dans le cadre de la post-formation des joueurs locaux seniors, un regroupement de l'Equipe nationale A' sera organisé du 26 au 28 septembre au CTN de Sidi Moussa sous la conduite du sélectionneur national, Milovan Rajevac». Là, il est utile de rappeler que la dernière apparition de la sélection A' remonte à 2014, lorsque celle-ci a été disqualifiée du championnat d'Afrique des joueurs locaux de 2014, après son forfait lors du match éliminatoire contre la Libye. N'empêche que lors du passage du coach Christian Gourcuff, il était également chargé des joueurs locaux qu'il regroupait de temps en temps dans la perspective de pouvoir les intégrer avec la sélection A en vain... Et tout comme son prédécesseur, Gourcuff, Rajevac, qui lui a succédé en juillet dernier a assisté à son premier match du championnat d'Algérie lors de la rencontre entre le NA Hussein Dey et la JS Kabylie (0-1), vendredi dernier au stade du 20-Août à Alger dans le cadre de la deuxième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis. Rajevac n'a pas tari d'éloges sur le championnat algérien, après avoir assisté à ce match NAHD-JSK. Parmi les conclusions du BF, on notera la précision de la date du match choc entre l'Algérie et le Cameroun, pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 prévue en Russie. Pour «... la rencontre Algérie - Cameroun du 9 octobre 2016 au stade Mustapha-Tchaker de Blida pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du monde-2018, le staff technique arrêtera au lendemain du match Algérie - Lesotho toutes les dispositions qui seront prises pour la meilleure préparation de cet important rendez-vous», indique la FAF. De plus et «dans le cadre de la préparation de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 Nigeria-Algérie qui aura lieu en novembre 2016, des précurseurs de la FAF se sont déjà rendus au Nigeria pour préparer les meilleures conditions», précise l'instance fédérale algérienne. Evoquant la sélection olympique, la Faf se déclare satisfaite du parcours, malgré l'élimination au premier tour, le qualifiant d'honorable, avant d'annoncer que «dans le cadre des Jeux olympiques 2020, des dispositions sont prises pour améliorer les résultats des Olympiques et assurer la meilleure préparation pour les qualifications et conquérir une place au tournoi final de Tokyo.». Concernant les petites catégories, et suite à l'élimination précoce de nos sélections jeunes (U17 et U20), le BF a décidé, entre autres, «de désigner une direction des équipes nationales pour assurer une gestion spécifique des Equipes nationales et notamment les jeunes afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats». De plus, «le travail pour le lancement de l'Académie de la FAF a déjà commencé pour aboutir à la mise en place de sélections régionales des quatre régions du pays pour pouvoir sélectionner les meilleurs joueurs au plan national», annonce également l'instance fédérale algérienne.



Centres de formation

Dans ce même ordre d'idées, des jeunes catégories et plus précisément s'agissant des centres de formation, la FAF indique que «dans le cadre de la création des centres de formation des clubs, la direction technique nationale préparera en liaison avec les structures concernées du ministère de la Jeunesse et des Sports et conformément aux textes législatifs réglementaires, les dispositions nécessaires à l'agrément des centres et à leur bon fonctionnement. A ce sujet, et dans le but de mobiliser des ressources humaines spécialisées et de qualité pour la formation des jeunes, la FAF engagera incessamment un programme spécifique pour les formateurs avec des experts étrangers expérimentés pour former 300 entraîneurs qui profiteront à terme aux futurs centres de formation et à l'encadrement des jeunes catégories dans les clubs», souligne la FAF sur son site.



Chambre des résolutions des litiges

A propos des contentieux des clubs avec leurs anciens joueurs, la FAF révèle que «...Seules les situations du RC Relizane et du RC Arba n'ont pas changé avec des dettes de 60.377.780 DA pour le premier club et de 54.698.050 DA pour le second.» et d'avertir que «pour préserver l'intégrité du championnat et assurer sa continuité, les clubs sont tenus de veiller à assainir leur situation et ne pas aggraver le volume d'endettement». Par ailleurs, l'instance fédérale relève avec regret «que les statistiques de la LFP démontrent une hausse inexplicable de la masse salariale pour seulement 22 joueurs par rapport à la saison dernière où les clubs disposaient d'un effectif de 25 joueurs».



13 contrôles médicaux en Ligue 1

La FAF indique également dans les conclusions de la réunion de son BF que «la commission médicale a procédé à huit contrôles antidopage lors de la première journée de championnat de L1 Mobilis et cinq contrôles lors de la deuxième journée. Des sticks de détection de drogues seront par ailleurs distribués aux clubs afin de contrôler leurs joueurs à titre préventif.» précise la FAF avant d'annoncer qu'«un projet d'informatisation des dossiers médicaux est en phase d'être présenté aux clubs afin de leur permettre d'y avoir accès. Une réunion avec les médecins des clubs est prévue prochainement dans ce sens.».



Arbitrage

Suite aux récentes modifications des lois de l'international Board, alors que plusieurs séminaires et tests physiques ont été organisés à l'intention des arbitres, dont un séminaire FIFA pour permettre aux arbitres à tous les niveaux d'assimiler les nouvelles lois du jeu, le BF a décidé de créer une commission des désignations composée des secrétaires généraux des différentes ligues concernées et présidée par une compétence dans ce domaine. Enfin et dans le cadre du prochain stage FIFA à Alger, la FAF proposera la mise en place d'un manuel de formation uniforme pour les arbitres de la base. Enfin et «dans le cadre de la formation permanente, deux groupes d'arbitres excellence et jeunes talents, choisis pour leurs compétences, seront formés dans un cycle particulier à partir de cette saison».



Violence dans les stades

Constatant que «deux journées de championnat ont été jouées avec malheureusement des incidents dans trois stades lors de la première journée et dans un stade lors de la deuxième journée. Certains incidents se sont déroulés au cours des matchs des équipes réserves», le BF estime que suite aux différents séminaires organisés par la Dgsn et aux récentes réunions des clubs avec les instances, les résultats de cette opération d'installation des stadiers et de retrait progressif de la police, connaît de bons débuts à l'image du derby CSC - ESS, des rencontres NAHD - JSK, CAB - USMBA, MCO - OM, MOB - DRBT, etc.» Dans cet ordre d'idées, le bureau fédéral regrette la conduite des deux seuls présidents de clubs qui ont appelé illégalement à une réunion des présidents pour discuter de cette situation qui avait été déjà largement analysée et débattue dans les séminaires et réunions sus-cités. Sur ce, le bureau fédéral appelle tous les clubs concernés à se mobiliser pour assurer la réussite de ce nouveau dispositif et ne pas ignorer les dispositions réglementaires qui responsabilisent le club recevant pour assurer la sécurité des rencontres. Par ailleurs, s'agissant de supporters indisciplinés et provocateurs d'incidents graves, le bureau fédéral a adopté une décision réglementaire nouvelle qui, à l'instar de ce qui se passe dans les autres continents et notamment en Europe, interdira le déplacement des supporters qui enfreindront les bonnes conduites dans nos stades». Enfin et toujours dans ce volet de la violence dans les stades, «le BF lance un appel à tous les clubs, à tous les joueurs, à tous les dirigeants et à tous les supporters de veiller à transformer nos rencontres de football en un espace de loisir et de plaisir et de créer la convivialité nécessaire au bon déroulement des matchs et au bon développement de cette discipline.».