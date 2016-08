AFROBASKET 2016 U18 (FILLES) Mission rachat de l'EN devant Madagascar

La sélection algérienne féminine de basket-ball des moins de 18 ans, s'est inclinée avant-hier au Caire face à l'Angola 21-49 (mi-temps 11-26) dans le cadre de la 2e journée (Gr.A) du championnat d'Afrique des nations de la catégorie (26 août-4 septembre). Il s'agit du deuxième revers concédé par les Algériennes après celui face à l'Egypte (92-43), vendredi dernier en ouverture de cette compétition. Les joueuses de l'entraîneur national Djaffar Cherbal devront impérativement relever la tête lors de leur prochaine et dernière sortie du 1er tour aujourd'hui face à Madagascar. Dans l'autre match de la journée, comptant pour le groupe B, le Mali a atomisé l'Ouganda (143-19). Outre le Mali et l'Ouganda, le groupe B comprend également la Tunisie et le Mozambique, alors que la Côte d'Ivoire a déclaré forfait en raison des difficultés internes. Comme conséquence de cette absence et conformément aux règlements de FIBA Afrique, tous les résultats des matchs prévus de la Côte d'Ivoire sont annulés. Les huit sélections engagées tenteront de décrocher non seulement le trophée continental, mais également les deux tickets disponibles pour le Championnat du Monde des U19 Féminin FIBA qui aura lieu l'an prochain à Udine en Italie. Dans la première phase du tournoi, les huit équipes s'affronteront dans un mini-championnat avant d'aborder les quarts de finale où la compétition se jouera en match à élimination directe. Le match de classement pour la troisième place et la finale se dérouleront le 4 septembre.