AULAS, PRÉSIDENT DE L'OLYMPIQUE LYONNAIS "Ghezzal va rester avec nous"

L'international algérien Rachid Ghezzal, dont les négociations pour la prolongation de son contrat avec l'Olympique Lyonnais n'ont pas encore abouti, va rester au sein du club rhodanien, a annoncé avant-hier le président de l'OL Jean-Michel Aulas. «Ghezzal va rester à Lyon et ne partira pas cet été. Seulement, les négociations pour la prolongation de son contrat sont complexes», a affirmé Aulas sur l'antenne de la chaîne cryptée SFR Sport. Ghezzal (24 ans), dont le contrat avec Lyon court encore jusqu'en juin 2017 n'a pas encore prolongé à cause d'un différend d'ordre financier. Le joueur vient de refuser une offre d'Everton, en raison de la non-participation du club de Liverpool à une compétition européenne cette année. Le joueur algérien s'était notamment illustré lors de la deuxième partie de la saison passée en inscrivant 8 buts et délivrant 7 passes décisives en championnat. Blessé, le frère cadet de l'ancien international algérien, Abdelkader, n'a pas été retenu pour le match de l'Equipe nationale face au Lesotho le 4 septembre prochain à Blida, dans le cadre de la 6e et dernière journée des qualifications de la CAN 2017.