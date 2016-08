CAN 2019 Le Soudan du Sud risque d'être exclu

La Fédération sud-soudanaise n'a pas les moyens d'envoyer sa sélection jouer le dernier match de qualification de la CAN 2017 en Guinée équatoriale. La toute jeune Fédération sud-soudanaise (quatre ans à peine) n'a pas les moyens de financer le déplacement de son équipe en Guinée équatoriale pour le dernier match des éliminatoires de la CAN 2017, dimanche à Malabo. En cas de forfait, cela ne changerait rien sportivement, puisque le Soudan du Sud (comme la Guinée équatoriale) est éliminé, mais la fédération risque une amende de 30.000 dollars et surtout une exclusion d'office de la CAN 2019, selon un communiqué de la fédération repris sur Twitter, lundi.