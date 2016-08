FC VALENCE Alcacer au Barça pour 5 ans

Avec l'arrivée du double vainqueur de l'Euro des U19 avec l'Espagne, le Barça tient enfin ce 4e attaquant qu'il a tant recherché sur le marché, pour permettre à Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar JR de souffler un peu.

L'attaquant du FC Valence Paco Alcacer s'est engagé pour cinq ans avec le FC Barcelone, a annoncé hier le club catalan sociétaire de la Liga espagnole de football, ajoutant avoir «déboursé 30 millions d'euros» pour concrétiser ce transfert. «Paco Alcacer, jusqu'ici joueur du FC Valence, a signé un contrat de cinq ans avec le FC Barcelone», a indiqué le club champion d'Espagne en titre dans un communiqué. Le Barça a précisé qu'une somme de deux millions d'euros pourrait s'ajouter «de part variable» aux 30 millions déjà déboursés pour débaucher Alcacer. Avec l'arrivée du double vainqueur de l'Euro des moins de 19 ans avec l'Espagne, en 2011 et 2012, le Barça tient enfin ce quatrième attaquant qu'il a tant recherché sur le marché des transferts, pour permettre à Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar JR de souffler un peu, de temps à autre. Francisco Alcacer Garcia dit «Paco», était devenu dernièrement la «priorité» du club catalan, ayant publiquement annoncé qu'il était «très intéressé» par ce jeune joueur. International «A» avec la «Roja» (13 sélections, 6 buts), c'est un attaquant d'avenir, meilleur buteur de la sélection espagnole lors des qualifications pour l'Euro 2016 (5 buts), mais non retenu pour la phase finale cet été en raison de performances décevantes au printemps. Paco Alcacer a néanmoins été rappelé vendredi par le nouveau sélectionneur Julen Lopetegui pour affronter la Belgique, jeudi en amical, puis le Liechtenstein lundi prochain, en qualifications pour le Mondial 2018. Cet attaquant mobile (1,74 m, 71 kg) a inscrit un honorable total de 13 buts en 34 matchs de Liga la saison dernière. L'attaquant Munir El-Haddadi (20 ans), auteur de 8 buts en 25 matchs la saison dernière, fait pour sa part le chemin inverse, prêté à Valence pour une saison avec une option d'achat de 12 millions d'euros au terme de son prêt.