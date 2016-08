LE SPORTING LISBONNE EXIGE 40 MILLIONS D'EUROS DE LEICESTER Le transfert de Slimani se complique

Le joueur est très intéressé par un départ pour Leicester, où il retrouverait notamment son compatriote Riyad Mahrez.

Le Sporting Lisbonne et Leicester City n'ont pas encore trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant international algérien Islam Slimani, au moment où le club lisboète réclame 40 millions d'euros pour le céder, a rapporté avant-hier le média britannique Sky Sports.

Le club champion d'Angleterre en titre ne semble pas disposé à payer ce montant, ajoute la même source qui souligne en revanche qu'un accord serait proche entre les deux parties. Les deux clubs sont en négociations avancées pour le transfert de celui qui deviendra très probablement le transfert le plus cher de l'histoire des Foxes, devançant les 19,5 millions payés pour Ahmed Musa cet été. Le joueur est très intéressé par un départ pour Leicester, où il retrouverait notamment son compatriote Riyad Mahrez. Slimani (28 ans) était notamment convoité par West Bromwich Albion et Everton, mais c'est visiblement Leicester qui semble avoir une longueur d'avance. West Bromwich suit d'ailleurs l'évolution de l'opération de très près et pourrait à son tour transmettre une offre pour l'international algérien dans les prochaines heures, explique Sky Sports. Le milieu de terrain international portugais du Sporting, Adrien Silva va également s'engager avec Leicester pour un montant de 24 millions d'euros. Le club, vice-champion du Portugal, a enregistré dimanche l'arrivée des deux attaquants néerlandais: Bas Dost (ex-Wolfsburg) et Luc Castaignos (ex-Eintracht Francfort). Même si son contrat avec le club lisboète court encore jusqu'en 2019, Slimani (28 ans) a émis le voeu de changer d'air, trois années après son arrivée au Portugal.

Le meilleur buteur en activité de la sélection algérienne (23 buts) a disputé dimanche son dernier match sous les couleurs du Sporting lors de la réception du FC Porto (2-1), dans le cadre de la 3e journée du championnat. Ayant contribué à cette victoire en marquant le but égalisateur (1-1) Slimani a quitté le terrain en pleurs sous les applaudissements du public.