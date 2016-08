LIBÉRÉ PAR WATFORD Intérêt d'Alanyaspor pour Belkalem

Libre de tout engagement depuis la résiliation de son contrat par Watford, Essaïd Belkalem tarde à trouver une solution de repli alors que le mercato estival touche à sa fin, lui qui n'a plus joué de match officiel en équipe première depuis plus d'un an et son passage à Trabzonspor. Annoncé éventuellement vers un retour dans son ancienne équipe turque cet été, Belkalem, 27 ans, ne croule pas sous les propositions de contrat, après une longue période d'inactivité. Alanyaspor, promu cette saison en Super Lig turque, pourrait relancer l'international algérien. En effet, selon le média turc Yeni Alanya Gazetesi, le club de la province d'Antalya envisage de recruter le défenseur central. Après deux journées de championnat, Alanyaspor a enregistré une victoire et une défaite.