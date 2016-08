MAHOUR BACHA, ENTRAÎNEUR DE LARBI BOURRADA "80% des dires de Brahmia sont des mensonges"

Accusant le Comité olympique d'avoir mal dépensé les 32 milliards de centimes destinés à la préparation des JO, l'entraîneur de Bourrada a expliqué que son athlète était médaillable mais qu'au final, la 5ème place de son poulain était un échec imputable à la mauvaise gestion du COA.

Après la conférence de presse du chef de la délégation algérienne à Rio, Amar Brahmia, plus tôt dans la journée, l'entraîneur du décathlonien Larbi Bourrada, en l'occurrence Ahmed Mahour Bacha, a répondu dans la même soirée à son accusateur au journal télévisé de Dzaïr TV. Ce dernier a démenti les affirmations de son ennemi juré en promettant de faire encore de nouvelles révélations lors d'une prochaine conférence de presse. «On n'a pas dépensé 60 000 dollars sur mon athlète, c'est faux!», a expliqué l'entraîneur qui avance en privé un chiffre de 18 000 euros pour l'ensemble de ses dépenses. «J'ai toutes les preuves et tous les documents à mon niveau et je vais tout dévoiler lors de ma conférence de presse. 80% des dires de Brahmia lors de sa conférence de presse sont des mensonges. Il a dit que Makhloufi a été manipulé, or tout le monde sait que ce grand champion a une forte personnalité», a affirmé Mahour Bacha sur le plateau de Dzaïr TV. Accusant le Comité olympique d'avoir mal dépensé les 32 milliards de centimes destinés à la préparation des JO de Rio, l'entraîneur de Larbi Bourrada a expliqué que son athlète était médaillable mais qu'au final, la 5ème place de son poulain, qu'il entraîne bénévolement, était un échec imputable à la mauvaise gestion du COA.

«Les lois de la République n'ont pas été respectées dans l'utilisation de cet argent. Les membres du Comité exécutif du COA n'ont pas été associés aux décisions et j'ai les PV qui le prouvent», lance Mahour Bacha qui souhaite désormais le départ de Bourrada à l'étranger afin qu'il progresse davantage aux côtés d'un entraîneur étranger et loin des problèmes quotidiens qu'il rencontre en Algérie.

«Bourrada mérite une prise en charge à l'étranger et je vais faire cette proposition au ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi qu'à l'athlète lui-même. Bourrada peut atteindre la barre des 9000 points au décathlon s'il est pris en charge par un entraîneur étranger meilleur que moi. S'il reste en Algérie sous ma coupe, il ne pourra pas améliorer ses performances. J'espère aussi qu'on évitera les erreurs commises avant les JO 2016 pour réaliser de meilleurs résultats dans les prochaines manifestations sportives», a précisé Mahour Bacha.

In Lagazettedufennec.com