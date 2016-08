NIGERIA-TANZANIE Abid Charef au sifflet

L'arbitre international algérien Mehdi Abid Charef dirigera la rencontre Nigeria- Tanzanie prévue le 3 septembre à 17h à Uyo pour le compte de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2016, a annoncé la Confédération africaine de football. Le directeur de jeu Abid Charef sera assisté de ses deux compatriotes Abdelhak Etchiali et Ahmed Tamen. A la veille de la sixième journée, le Nigeria (2 pts) et la Tanzanie (1 pt) occupent respectivement la deuxième et la troisième place du groupe G dominé par l'Egypte avec 10 points et seule qualifiée pour la phase finale prévue au Gabon.