PANATHINAÏKOS Abeid sur les tablettes d'Angers

Formé au RC Lens, le milieu de terrain algérien Mehdi Abeid a jusqu'ici fait carrière à l'étranger. Mais il pourrait bien revenir en France. Selon France Football, le milieu de terrain de 24 ans, international algérien et sous contrat jusqu'en 2018 avec le Panathinaïkos Athènes, se trouve sur les tablettes d'Angers. Le Sco le lorgne dans l'optique d'un départ de son milieu Romain Saïss vers Wolverhampton. Celui qui sort d'une saison pleine en Grèce et qui a quitté le Racing en 2011 pour rejoindre Newcastle, n'est toutefois pas le seul joueur ciblé pour ce poste par les dirigeants angevins. L'Equipe évoque un intérêt pour le Montpelliérain de 29 ans Jamel Saihi. Une piste qui serait d'ailleurs bien engagée et qui pourrait vite se conclure.