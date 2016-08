PARALYMPIQUES 2016 Départ du second groupe des Algériens pour Rio

Un second contingent de la délégation algérienne handisport a quitté Alger, avant-hier après-midi, sur un vol régulier, Alger-Rome-Rio, pour prendre part aux 16es Jeux paralympiques (7-18 septembre), a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne handisport (FAH). Conduit par Oussama Boudoumi, membre fédéral, le groupe est composé de 22 personnes dont les athlètes du handi-basket (hommes) et leurs staffs, ainsi que quelques athlètes d'athlétisme et leurs staffs techniques. Ce deuxième groupe sera suivi, vendredi, d'un troisième et dernier qui sera composé de 53 personnes.

Le premier groupe composé de 25 personnes dont des athlètes d'athlétisme, de judo est à pied d'oeuvre à Rio, depuis lundi matin. Ce premier contingent de la délégation algérienne a été salué dimanche dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, présent au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediène pour souhaiter bonne chance aux athlètes. Outre les encouragements pour «réaliser de bons résultats, qui feront honneur aux couleurs nationales», le ministre a assuré les sportifs algériens et leurs encadrements techniques du «total soutien de l'Etat». L'Algérie prendra part pour la 6è fois consécutive aux Jeux paralympiques.

Le handisport algérien sera présent à Rio, avec 64 athlètes répartis comme suit: les deux équipes de handi-basket (12 hommes et 12 dames), et ceux du Goalball (6 hommes et 6 dames), l'athlétisme (23), le judo (3) et le powerlifting(2).