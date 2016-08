RYAD BOUDEBOUZ "Je dois faire une bonne saison pour attirer un grand club"

Sur les tablettes de plusieurs écuries européennes, dont le Celta Vigo et la Lazio de Rome, Ryad Boudebouz devrait finalement rester à Montpellier. Invité à s'exprimer sur son avenir au micro de Dimanche Ligue 1, Ryad Boudebouz est revenu sur ses dernières déclarations qui laissaient entendre un possible départ de l'international algérien: «J'ai envie de franchir un palier, marquer et faire marquer beaucoup de buts. Dans ma tête, je suis et je resterai à Montpellier, par rapport à mes dernières déclarations; avec du recul je dois rester sage et faire une grosse saison pour attirer un gros club.» Pas de départ en vue donc pour Boudebouz qui renaît au MHSC et sait qu'il a encore beaucoup de choses à prouver. «Le club m'aide à jouer relâché, j'ai l'impression d'être comme à mes débuts à Sochaux. Pour moi c'est plus facile de faire une passe que de marquer un but. Je suis très loin de mon max, j'aimerais montrer à tout le monde ce que je suis capable de faire.»