ELIMINATOIRES DU MONDIAL 2018:ZONE D'AMÉRIQUE DU SUD Un nouveau départ avec de nouvelles têtes

Messi sera finalement de retour en sélection

L'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et le Venezuela abordent ainsi la septième journée de cette longue compétition avec un entraîneur différent de celui qui figurait sur leur banc en mars dernier.

Plus de cinq mois se sont écoulés depuis la dernière journée des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde en Russie 2018 et le pa-norama a changé pour la moitié des nations participantes. Cinq d'entre elles se sont dotées, en effet, d'un nouveau sélectionneur. L'échiquier a bougé dans la foulée de la Copa América Centenario, disputée aux États-Unis en juin dernier. L'Argentine, le Brésil, la Bolivie, le Paraguay et le Venezuela abordent ainsi la septième journée de cette longue compétition avec un entraîneur différent de celui qui figurait sur leur banc en mars dernier.



L'affiche: Argentine-Uruguay

Malgré sa deuxième défaite consécutive en finale de la Copa América, l'Argentine traverse une période favorable au niveau strictement comptable, avec une troisième position dans la poule unique sud-américaine et une première place au classement mondial FIFA. Pourtant, elle a dû gérer la démission du sélectionneur Gerardo Martino à l'issue du rendez-vous continental.

L'arrivée d'Edgardo Bauza a entraîné quelques changements, dont le retour de Lionel Messi qui avait provisoirement renoncé à l'equipe nationale. Le Patón a rappelé Martín Demichelis et Paulo Dybala, et s'est passé de Gonzalo Higuaín et d'Ezequiel Lavezzi. Un succès à Mendoza sur le voisin du Rio de la Plata lui permettrait de le dépasser au classement. Après le faux pas commis aux États-Unis, où il n'a pas réussi à franchir la phase de poules, l'Uruguay cherchera à conserver sa première place, qu'il occupe avec 13 unités. Le maestro Oscar Tabárez connaît bien la difficulté du duel avec les Argentins et il a convoqué tous les poids lourds: Luis Suárez, Diego Godín, Edinson Cavani et Fernando Muslera. Une victoire lui permettrait de prendre cinq longueurs d'avance sur les Albicelestes.



Les autres rencontres

La Bolivie étrennera elle aussi un sélectionneur en la personne de l'Argentin Angel Guillermo Hoyos, qui a pris la succession de Julio César Baldivieso. Ce changement a entraîné le retour des historiques Marcelo Martins et Ronald Raldes, laissés de côté jusqu'ici. Le défi est énorme pour la Verde, qui ne compte que trois points au classement.

Elle affrontera le Pérou, auteur d'un bon parcours continental, assorti notamment d'une élimination du Brésil dès la phase de poules. Les protégés de Ricardo Gareca, avec quatre unités, ont eux aussi besoin de se remplumer, mais ils n'ont jamais triomphé à La Paz. La Colombie aborde cette journée avec l'élan des deux dernières, où elle avait récolté six points. Le sélectionneur José Pekerman fera confiance aux principales stars nationales, James Rodríguez et Carlos Bacca, ainsi qu'à Luis Fernando Muriel, Teofilo Gutiérrez et Macnelly Torres. Le match qui se disputera à Barranquilla pourrait lui permettre de rester dans le peloton de tête si l'issue est favorable.

C'est le Venezuela qui viendra lui rendre visite. Surprenant dernier avec un point, le voisin semble revitalisé par la présence de Rafael Dudamel sur le banc, qui fera ses débuts dans ces qualifications après une Copa América Centenario réussie. L'Équateur est la sensation des qualifications sud-américaines. Dauphin de l'Uruguay à la différence de buts, il se voit proposer un duel explosif contre le Brésil qui pourrait lui permettre de repartir de l'avant après avoir arraché un seul point en deux journées. S'il pourra compter avec le retour de Felipe Caicedo, l'un des meilleurs buteurs des qualifications, il devra se passer d'Antonio Valencia et Pedro Quiñónez, suspendus. Les Brésiliens, tenus en échec 0-0 par les Équatoriens à la Copa América, font partie des équipes qui ont renouvelé leur banc après la Copa América, dont ils avaient été éliminés dès la phase de poules. Tite, le successeur de Dunga, a convoqué sept des récents cham-pions olympiques de Rio 2016 et rappelé Marcelo. La Seleçao pointe au sixième rang avec neuf unités, c'est-à-dire hors de la zone de qualification pour la Coupe du monde.

Enfin, le Paraguay et le Chili disputeront un match intéressant à Asunción. Après la démission de Ramón Díaz, les Guarani ont décidé de nommer Francisco Arce, qui entamera son deuxième cycle à la tête des Albirrojos. Le Chiqui a convoqué l'inoxydable Roque Santa Cruz ainsi que le gardien vétéran Justo Villar, le buteur Lezcano et le talentueux Miguel Almirón pour affronter la formation andine. Le double champion d'Amérique du Sud en titre aborde ce duel avec un bon moral. Malgré l'absence de son portier Claudio Bravo, les troupes de Juan Antonio Pizzi s'appuieront sur Alexis Sánchez et Arturo Vidal pour aller chercher un résultat qui leur permettrait de rester aux avant-postes.



Programme de la 7e journée (1er septembre):

Bolivie - Pérou

Colombie - Venezuela

Équateur - Brésil

Argentine - Uruguay

Paraguay - Chili.