ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017:DIX NATIONS SONT DÉJÀ QUALIFIÉES Les six dernières places en jeu

Par Lounès MEBERBECHE -

Contrairement à l'Egypte, la Tunisie devra s'imposer face au Liberia pour se qualifier

Alors que dix qualifiées sont déjà connues, six billets pour la phase finale de la CAN 2017, prévue au Gabon, restent à attribuer ce week-end à l'occasion de la 6e et dernière journée des éliminatoires.

En effet, ces éliminatoires de cette 31e CAN s'achèveront dimanche prochain et il ne reste finalement que six places pour compléter le tableau des sélections qualifiées à ce rendez-vous. Ainsi, pas moins de dix équipes ont déjà assuré leur place à ce tournoi final, en l'occurrence l'Algérie, le Cameroun, l'Egypte, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Maroc, le Sénégal, le Zimbabwe et enfin le Mali ont rejoint le pays organisateur, à savoir le Gabon. Les derniers matchs comptant pour la 6e journée se jouent du 2 au 4 septembre 2016. Les 52 équipes engagées depuis juin 2015 ont été réparties en 13 groupes de quatre équipes chacun. Le premier de chaque groupe est qualifié pour la phase finale, ainsi que les deux meilleurs deuxièmes, à l'exception de la poule dans laquelle figure le pays hôte, le Gabon, qui n'aura la possibilité de ne qualifier qu'une seule équipe. À l'issue de ces éliminatoires, 16 équipes africaines disputeront la phase finale de la CAN 2017 au Gabon. Pour cette ultime journée, 14 sélections vont se disputer les six places qui restent tandis que pas moins de 28 équipes sont déjà éliminées et parmi lesquelles figurent de grandes nations à l'instar de l'Afrique du Sud, de l'Angola, du Nigeria ou encore la Zambie, sacrée championne d'Afrique en 2013 sous l'ère d'Hervé Renard, actuel sélectionneur du Maroc. Les sélections qui sont toujours en course pour la phase finale sont: la Tunisie, le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Côte d'Ivoire, l'Ethiopie, le Liberia, la Mauritanie, l'Ouganda, le RD Congo, la Sierra Leone, le Swaziland et enfin le Togo. Le Burkina Faso leader dans son groupe, la RD Congo, l'Ouganda, la Tunisie, le Cap-Vert ou encore la Côte d'Ivoire sont en bonne posture. Certaines nations, comme l'Ethiopie ou la Mauritanie, sont certaines de ne pas terminer premières du groupe mais elles peuvent encore briguer une des deux places qualificatives de meilleures deuxièmes, tous groupes confondus. Elles n'apparaissent donc pas dans cette catégorie.



Le programme de la 6e journée (heure d'Alger)



Vendredi 2 septembre:

18h, Soudan - Gabon (groupe I, amical)

18h, Afrique du Sud - Mauritanie (groupe M)



Samedi 3 septembre:

14h, Ethiopie - Seychelles (groupe J)

15h30, Cameroun - Gambie (groupe M)

16h, Angola - Madagascar (groupe B)

16h30, Ghana - Rwanda (groupe H)

17h, Nigeria - Tanzanie (groupe G)

18h, Cap-Vert - Libye (groupe F)

18h30, Mozambique - Maurice (groupe H)

18h30, Sénégal - Namibie (groupe K)

19h, Côte d'Ivoire - Sierra Leone (groupe I)



Dimanche 4 septembre:

14h, Malawi - Swaziland (groupe L)

15h, Burkina Faso - Botswana (groupe D)

15h, Ouganda - Comores (groupe D)

15h30, Zambie - Kenya (groupe E)

15h30, Congo - Guinée-Bissau, (groupe E)

17h, Guinée équatoriale - Soudan du Sud (groupe C)

18h, Guinée - Zimbabwe (groupe L)

18h30, Tunisie - Liberia (groupe A)

18h30, Togo - Djibouti (groupe A)

18h30, RD Congo - Centrafrique (groupe B)

18h30, Mali - Bénin (groupe C)

18h30, Niger - Burundi (groupe K)

20h, Maroc - Sao Tomé et Principe (groupe F)

20h30, Algérie - Lesotho (groupe J).