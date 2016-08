EN MARGE DU MATCH ALGÉRIE-LESOTHO Rajevac prépare le Cameroun

Par Saïd MEKKI -

Le sélectionneur serbe des Verts effectuera une revue d'effectif face au Lesotho pour préparer le match important contre le Cameroun, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2018.

Dans la mesure où l'Algérie et le Lesotho disputent leur match de la dernière journée du groupe «J» des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2017, dimanche prochain au stade Tchaker de Blida, pour une simple formalité, l'Algérie étant déjà qualifiée alors que le Lesotho est déjà éliminé, le nouveau coach des Verts, le Serbe Milovan Rajevac effectuera donc une revue de son effectif pour préparer le match important contre le Cameroun. Alors qu'il avait convoqué 26 joueurs le 10 août dernier pour ce stage qui a débuté lundi prochain et qui prendra fin avec le déroulement du match contre le Lesotho, le sélectionneur des Verts, qui a succédé au Français Christian Gourcuff, a vu son effectif se réduire de trois joueurs pour blessure.

Il s'agit de Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal et Khoutir Ziti. Or, de cet effectif choisi par ses assistants, notamment le coach adjoint Nabil Neghiz et le manager de la sélection Mansouri, il faut noter la présence de pas moins de quatre joueurs sans temps de jeu conséquent dans les jambes. Mieux encore, si Bentaleb compte 17 minutes de jeu avec son équipe, Brahimi, Zeffane et Medjani ne comptent aucune minute de jeu. Et justement à ce propos, Yacine Brahimi (FC Porto) est absent du stage tout comme Hichem Belkaroui (ES Tunis). Si Belkaroui qui vient d'arracher la coupe de Tunisie devrait rejoindre ses coéquipiers avec un moral gonflé à bloc, ce n'est vraiment pas le cas pour Brahimi qui doit trouver un autre club au plus tard aujourd'hui, dernier jour du mercato.

L'entraîneur du FC Porto Nuno Espirito ne voit pas Brahimi dans son style de jeu et le pousse donc à changer de club. Titulaire à part entière dans l'effectif de Porto lors des deux précédentes saisons, l'Algérien a perdu ce statut cet été. Il est même sorti complètement des plans du nouveau coach qui ne le convoque plus pour les matchs officiels et amicaux de son équipe.

Le message est bien saisi par Brahimi qui était considéré comme le maître à jouer des Dragons dans le secteur offensif, et qui est obligé de rebondir dans un autre club et éviter par là même une saison blanche.

En d'autres termes et au vu de ces «défections», le nouveau sélectionneur voit donc son champ de connaissance des joueurs se réduire. Et comme il n'a pas programmé de match amical avant de recevoir le Cameroun, il faut reconnaître que la situation de Rajevac se complique bien pour le choix des 23 joueurs desquels il doit choisir son «onze» rentrant pour le match d'importance contre le Cameroun prévu le 9 octobre prochain au stade Tchaker de Blida pour le compte de la première journée des éliminatoires de poules du Mondial 2018 prévu en Russie. A moins que Rajevac ne se baserait que sur le match contre le Lesotho et une majorité de joueurs préoccupés par leurs différents cas en club et le visionnage des matchs précédents des Verts pour faire le choix des 23 joueurs devant débuter les qualifications du Mondial russe...