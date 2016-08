ACCORD TROUVÉ ENTRE SPORTING LISBONNE ET LEICESTER Slimani rejoindra les Foxes pour 35 millions d'euros

L'attaquant international algérien, Islam Slimani, devrait opter dans les prochaines heures pour le champion d'Angleterre en titre, Leicester City, après que les négociations de ce dernier et Sporting Lisbonne ont abouti à un accord définitif, a indiqué hier, la presse locale. Le montant du transfert du meilleur buteur en activité de la sélection algérienne serait de l'ordre de 35 millions d'euros, a informé le journal A Bola dans sa version électronique. Slimani (28 ans) avait quitté en larmes le terrain après avoir contribué dimanche dernier à la victoire à domicile de Sporting Lisbonne face au FC Porto (2-1) en étant l'auteur du premier but de son équipe. La presse portugaise avait prédit qu'il s'agissait de son dernier match avec le club, lisboète qu'il avait rejoint en août 2013 en provenance du CR Belouizdad contre la somme de 300.000 euros. Selon France Football, le buteur de la sélection nationale a, quitté le stage de l'EN pour s'envoler vers l'Italie pour satisfaire à la visite médicale et régler les derniers détails administratifs. Il devait rejoindre ensuite ses camarades dans la même soirée pour affronter le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations 2017.