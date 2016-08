CAN 2017 Tensions au Gabon

Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République gabonaise prend fin aujourd'hui et les deux camps diamétralement opposés retiennent leurs souffles. D'un côté, Jean Ping autoproclamé candidat du peuple contre le président sortant Ali Bongo de la dynastie présidentielle des Bongo (son père Omar Bongo était président durant 42 années). Face à cette situation politique assez délicate, le résultat des élections pourrait provoquer des remous allant jusqu'à menacer le déroulement de la prochaine CAN. Le pays est très endetté et connaît une crise sans précédent, notamment à cause de la chute du prix du pétrole menaçant ainsi assez sérieusement la CAN 2017 qui est l'un des grands projets du président Bongo. Pour rappel, ce dernier avait même invité la star mondiale Lionel Messi en tant qu'ambassadeur pour annoncer l'évènement au peuple gabonais. On devait donc connaître hier soir, le nom du nouveau président mais cette annonce va certainement être rejetée par l'un des deux camps, la tension monte et la population gabonaise commence même à se cloîtrer chez elle. A quelques mois de la coupe d'Afrique des Nations cela ne sent pas bon au Gabon.