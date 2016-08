FIFA Le camp Platini exige des explications auprès du TAS

Les avocats de l'ancien président de l'UEFA Michel Platini ont protesté auprès du Tribunal arbitral du sport, à qui ils reprochent de ne pas leur avoir communiqué «le motif» pour lequel a été confirmée la suspension de leur client, en mai dernier. Les avocats de Platini ont adressé un courrier au TAS lundi dernier pour demander à connaître la motivation de la sentence «dans les meilleurs délais», estimant qu'il n'est «pas admissible» de ne pas l'avoir reçue plus de trois mois après la décision du tribunal. Platini avait fait appel devant le TAS de sa suspension de toutes fonctions liées au football, à cause d'un versement de 1,8 million d'euros qu'il avait reçu en 2011 pour un travail de conseiller achevé en 2002 auprès de Joseph Blatter, à l'époque président de la FIFA. A l'origine, Patini et Blatter avaient écopé d'une suspension de 8 ans par la justice interne de la FIFA, instance secouée depuis mai 2015 par un vaste scandale de corruption. Ils avaient été jugés coupables d' «abus de position», «conflit d'intérêts» et «gestion déloyale». Leur sanction a été cependant réduite à six ans, en appel, par la Commission des recours de la FIFA. Platini a par la suite fait appel devant le TAS, qui a ramené sa suspension à 4 ans, mais sans le blanchir pour autant. L'ancien N° 10 de l'équipe de France avait immédiatement annoncé sa volonté de «poursuivre son combat» devant les tribunaux et l'obtention de la motivation du TAS constitue une pièce importante dans cette quête.