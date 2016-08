ILS SONT LES DEUX NOUVEAUX DE RAJEVAC Bennacer et Ferhani fiers et ambitieux

Les deux nouveaux arrivés en sélection nationale: Ismael Bennacer et Houari Ferhani, ont exprimé avant-hier leur «fierté» de faire partie du groupe des Verts, s'engageant à donner le meilleur d'eux-mêmes pour arracher leur place dans une équipe déjà assez étoffée. «C'est un grand plaisir d'être ici.

Je me suis bien intégré grâce aux anciens, notamment le capitaine Medjani, qui m'ont bien accueilli. J'ai choisi de jouer pour l'Algérie par conviction, c'est un choix du coeur et j'en suis très fier», a affirmé Bennacer, sociétaire de l'équipe réserve d'Arsenal (Premier League) lors d'une zone mixte avec la presse tenue au Centre technique national de Sidi Moussa. Bennacer et Ferhani font partie d'un groupe de 23 joueurs retenus par le nouveau sélectionneur, le Serbe Milovan Rajevac, en vue de la réception du Lesotho dimanche prochain à Blida. «C'est un honneur pour moi et pour toute ma famille d'être retenu en équipe nationale.

Les anciens m'ont facilité la tâche de mon intégration. Je suis prêt à tenir ma place si le coach jugerait utile de me faire confiance», a indiqué de son côté le latéral gauche de la JS Kabylie Houari Ferhani. Et d'ajouter: «Le contact avec le nouveau sélectionneur s'est bien déroulé, le problème de langue ne se pose même pas, d'autant que le traducteur est là pour faire son travail».

Pour Bennacer (18 ans), le choix de porter les couleurs de l'Algérie, aux dépens de celles du Maroc, était celui du «coeur». «J'ai hâte de jouer mon premier match avec l'Algérie qui est un choix du coeur, j'espère que ça se fera dès dimanche prochain face au Lesotho. C'est un rêve qui se transforme en réalité. Je dois montrer de quoi je suis capable de faire au sein d'un groupe où la concurrence est rude (...) le nouveau sélectionneur nous a transmis un bon discours avec un niveau très élevé», a-t-il souligné. Fergani a reconnu pour sa part, la difficulté de sa mission de déloger Faouzi Ghoulam de son statut de titulaire sur le couloir gauche. «Je représente le joueur local, je suis conscient de ce qui m'attend. J'ai été appelé pour faire la doublure de Ghoulam que je considère comme le meilleur latéral gauche du championnat italien, ce sera difficile pour moi de bousculer la hiérarchie, mais rien n'est impossible en football», a-t-il estimé.