JS SAOURA Fin de mission pour Desabre

La direction de la JS Saoura a mis fin aux fonctions de son entraîneur français Sébastien Desabre après deux journées seulement du début du cham-pionnat de Ligue 1, a-t-on appris hier auprès d'un responsable au sein de cette formation du Sud-Ouest algérien.

«Desabre n'était plus concentré sur son travail avec notre équipe car il serait en contact avec une sélection africaine, probablement la Zambie, alors nous avons jugé qu'il n'était plus disposé à assumer de la meilleure manière sa mission chez nous», a expliqué le directeur général de la JSS, Mohamed Djebbar.

Desabre avait été engagé cet été avec comme objectif de défendre la deuxième place acquise par la JSS lors de l'exercice passé, et qui lui permettra de disputer pour la première fois de son histoire la prochaine édition de la Ligue des champions d'Afrique.

La JSS est le troisième club de l'élite à se séparer de son entraîneur cette saison.

Adel Amrouche et Fouad Bouali ont connu le même sort avec respectivement l'USM Alger et le CR Belouizdad, sachant que la valse des entraîneurs avait battu tous les records l'exercice passé.

La direction du vice-champion d'Algérie est actuellement «en concertations» pour désigner un nouvel entraîneur, assure encore son directeur général.