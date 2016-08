PARALYMPIQUES 2016 La Tunisie présente avec 31 athlètes à Rio

Le handisport tunisien sera représenté par 31 athlètes (14 hommes et 17 dames), tous de l'athlétisme, aux 15es Jeux paralympiques de Rio (7-18 septembre) qui devront enregistrer la participation de 4 300 athlètes d'une centaine de pays. La délégation sportive tunisienne s'est envolée mardi pour Rio de Janeiro. Elle a été saluée par la nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, Majdouline Cherni qui a prodigué ses encouragements aux athlètes et aux membres de la délégation. La ministre a souhaité que la sélection d'athlétisme revienne avec de bons résultats dans cette importante compétition sportive mondiale et hissera tout en haut les couleurs de la Tunisie dans le ciel de Rio. La médaillée d'argent du javelot aux jeux de Londres 2012, Hania Aidi a été choisie pour porter le drapeau de la délégation tunisienne lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques.