PARALYMPIQUES JO 2016 Moscou va organiser une compétition parallèle

La Russie organisera mercredi prochain une compétition de deux jours pour ses sportifs paralympiques exclus des Jeux de Rio, a annoncé hier le président du Comité paralympique russe Vladimir Loukine. «Nous planifions d'organiser une série de compétitions pour les athlètes paralympiques du pays dans un centre d'entraînement de la région de Moscou», a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse R-Sport. Ce tournoi débutera le 7 septembre, jour de l'ouverture des Jeux paralympiques de Rio, et prendra fin le 8 septembre, tandis que les Jeux se prolongeront jusqu'au 18 septembre. Début août, le Comité international paralympique a décidé d'exclure le Comité paralympique russe en raison d'un vaste scandale de dopage. La semaine dernière, le Tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel déposé par les Russes, une décision jugée «en dehors de toute justice, morale et humanité» par le président russe Vladimir Poutine. Ce dernier avait dès lors promis d'organiser «une compétition pour que (les sportifs paralympiques russes) puissent montrer leurs compétences, et où les récompenses et prix pour les gagnants seront les mêmes qu'aux Jeux paralympiques». Pour les Jeux de Rio (5-21 août), la Russie, accusée par l'Agence mondiale antidopage d'avoir mis en place un vaste système de dopage, avait échappé à une sanction globale du Comité international olympique, qui avait confié à chaque fédération le soin de faire le tri au sein des sportifs alignés. Au total, la Russie a été privée de 113 sportifs pour les JO, dont la quasi-totalité de sa sélection d'athlétisme (67 athlètes sur 68). Elle a néanmoins terminé quatrième au tableau des médailles, avec 19 en or.