QUALIFICATIONS DU MONDIAL 2018 Début du 3e tour de la zone Asie

Les douze équipes asiatiques encore en lice pour la qualification pour le Mondial 2018 en Russie entament jeudi le 3e tour de leurs éliminatoires, avec quatre billets directs en ligne de mire. Ces douze équipes sont réunies dans deux groupes de six équipes, et les deux premiers de chaque groupe à l'issue des dix journées de championnat aller-retour, le 5 septembre 2017, seront qualifiés pour la Russie. Dans leurs groupes respectifs, les favoris sont l'Iran et la Corée du Sud d'un côté, l'Australie et le Japon de l'autre. Les deux troisièmes disputeront un match de barrage qui donnera la possibilité au vainqueur de gagner son passage pour le Mondial lors d'un barrage intercontinental.