SÉLECTION DES PAYS-BAS Van Basten rejoint la FIFA

Décidément, plus personne ne veut bosser avec l'équipe de football des Pays-Bas et son coach Danny Blind. Après le départ de l'entraîneur-adjoint Dick Advocaat, parti coacher Fenerbahçe, c'est au tour de l'autre entraîneur-adjoint, Marco van Basten, de quitter la sélection. Le triple Ballon d'or a décidé de rejoindre la FIFA à la fin de l'année, comme il l'a expliqué sur le site de la Fédération néerlandaise: «La FIFA m'a offert une opportunité de travailler au développement et à la réforme du football, ainsi qu'à l'utilisation de mes idées et de mes opinions sur des sujets comme les règles du jeu, l'arbitrage ou les programmes de développement.» Après l'échec de la qualification à l'Euro 2016, les Pays-Bas s'étaient tournés vers l'objectif Coupe du monde 2018, où ils devront notamment batailler avec la France et la Suède pour se qualifier. Avec un trio expérimenté Blind-Advocaat-Van Basten à la tête de la sélection, les supporters espéraient revoir leur équipe au sommet, mais avec deux abandons en un mois, l'inquiétude s'est à nouveau emparé des Néerlandais. Si cela peut les rassurer, il reste toujours la classe de Wesley Sneijder contre la Grèce en amical (1er septembre) et en Suède pour le premier match des qualifications (6 septembre).