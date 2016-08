APRÈS LA DÉFAITE DU CSC FACE À LA JS SAOURA L'ENTP rappelle à l'ordre les Sanafir

Par Bachir BOUTEBINA -

Après deux journées, les nouveaux repreneurs des Vert et Noir de Cirta, sont déjà irrités au plus haut point, en constatant que le CS Constantine n'a pu glaner pour l'instant, qu'un seul petit point sur six.

Le nouveau propriétaire du club phare de l'antique Cirta, n'a pas tardé à manifester haut et fort sa colère, par la voix de l'actuel conseiller et représentant des patrons de l'Entp, en l'occurrence Merzougui.

Un sérieux mécontentement de la part de l'entreprise mère, visiblement provoqué par une première défaite des Sanafir à Béchar, le week-end passé contre la JS Saoura, au cours d'un match que les Clubistes avaient pourtant préparé à Hassi Messaoud. Mais il s'est avéré qu'au cours de ce dernier séjour effectué dans le complexe sportif sis dans la capitale des hydrocarbures, certaines choses se sont passées, et n'ont point été du tout du goût de l'Entp. Du coup, le premier revers de la saison essuyé par les protégés du coach Gomes, a été rapidement saisi au vol, par la nouvelle tutelle du Doyen de l'Est, afin de tirer au clair une fois pour toutes, les derniers manquements du ténor constantinois.

Les patrons de l'Entp ont aussi manifesté leur profond mécontentement, en apprenant que la gestion des U21 était selon eux des plus catastrophiques, notamment sur le plan de la prise en charge de cette catégorie, et dont certains joueurs avaient même failli recourir à la grève, en signe de protestation. Heureusement que les nouveaux propriétaires des Sanafir, ont réglé rapidement le problème d'hébergement des U21 qui ne sont pas originaires de Constantine.

Les dirigeants actuels du CSC sont donc sérieusement mis en demeure de remettre de l'ordre dans leur gestion interne relative aux Espoirs, d'autant plus que désormais le club numéro un de la ville des Ponts bénéficie de toutes les conditions de la part de l'Entp. Il y'a lieu aussi de rappeler qu'à la veille de l'entame du nouveau championnat de la Ligue 1 Mobilis, l'Entp avait clairement placé la barre très haut concernant les objectifs à atteindre cette saison par les Sanafir. Or, après deux journées, les nouveaux repreneurs des Vert et Noir de Cirta, sont déjà irrités au plus haut point, en constatant que le CS Constantine n'a pu glaner pour l'instant, qu'un seul petit point sur six. De plus, cette histoire de joueurs qui se sont permis de veiller très tard lors du stage de Hassi Messaoud, aurait précipité la perte du match contre les Bécharis. Il est donc très clair que les patrons actuels de l'Entp, sont bel et bien décidés à sévir en cas d'autres manquements de la part des joueurs. Il est surtout vrai qu'en tant que principal convoyeur d'argent, l'Entp qui est représentée par Merzougui, n'hésitera pas à demander régulièrement des comptes à la nouvelle équipe dirigeante que préside Boulhabib. Concernant le coach Didier Gomes, le technicien franco-portugais est déjà mis en demeure de galvaniser sérieusement ses joueurs, d'autant plus que lors de la prochaine journée, il accueillera au stade Hamlaoui le MO Béjaïa, à l'occasion d'un match qui connaîtra sans l'ombre d'un doute l'affluence des grands jours. Il faut aussi rappeler que si Mourad Meghni a sorti le grand jeu face à l'ES Sétif, en marquant d'entrée un doublé, l'ex-international des Verts, n'a pas pris part à la dernière rencontre qui s'est déroulée à Béchar à huis clos, pour cause de suspension. Désormais, pour les coéquipiers de Yacine Bezzaz, l'autre homme clé des Sanafir, il va falloir à tout prix rectifier au plus vite le tir, d'autant plus que sur le plan des chiffres, le CSC accuse déjà un retard de cinq points sur l'actuel leader du nouveau championnat.

L'Entp a donc mis à profit l'arrêt momentané de la compétition officielle pour mettre les joueurs devant leurs responsabilités.

Une mini trêve de championnat qui sera d'ailleurs mise à profit pour jouer samedi prochain une rencontre amicale face au CA Batna. Il est donc très clair que les nouveaux patrons des Sanafir misent très gros sur le club numéro un de l'Est.