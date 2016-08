ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017 : A TROIS JOURS DU MATCH ALGÉRIE-LESOTHO Quelle stratégie pour Rajevac?

Par Saïd MEKKI -

Le technicien serbe prévoit des changements face au Lesotho

La sélection nationale aborde aujourd'hui sa quatrième journée de stage au Centre technique de Sidi Moussa en perspective de son prochain match face au Lesotho, prévu dimanche prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida (20h30) pour le compte de la dernière journée des éliminatoires du groupe «J» de la CAN 2017. Si 21 joueurs sur les 23 convoqués avaient pris part à la première séance d'entraînement lundi dernier en l'absence de Yacine Brahimi (FC Porto) et Hichem Belkaroui (ES Tunis), ce dernier a rejoint le groupe avant-hier où il avait même repris les entraînements avec les Verts.

Quant à Yacine Brahimi, il devait rejoindre le groupe hier en fin de journée, voire aujourd'hui au plus tard puisqu'il était attendu hier en Angleterre dans la perspective de s'engager avec Everton. Brahimi, ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur du FC Porto Nuno Espirito depuis l'intersaison, et c'est ainsi qu'il compte rejoindre donc Everton, afin de poursuivre sa carrière.

Il a été autorisé à retarder son arrivée à Sidi Moussa, alors que l'attaquant du Sporting Lisbonne Islam Slimani, lui, a été autorisé à quitter le stage pour l'Angleterre également, afin de signer avec le champion d'Angleterre en titre, Leicester City, après que les négociations de ce dernier et Sporting Lisbonne ont abouti à un accord définitif.

D'ailleurs, c'est ce qui explique justement la complicité entre Mahrez et Slimani, lors des premières journées du stage des Verts à Sidi Moussa où les deux joueurs ne se quittent plus... Slimani et Brahimi étaient obligés de faire vite, afin de rejoindre leurs nouveaux clubs respectifs, car le dernier délai pour le mercato d'été était fixé à hier minuit. Or, des joueurs de la sélection algérienne à Sidi Moussa, il ne reste que le gardien de but Raïs M'Bolhi qui est sans club et qui n'a donc surtout pas eu le temps d'en chercher puisque son club turc, Antalyaspor, l'a mis tout récemment, à quelques jours seulement de la fin des transferts, sur la liste, contenant 11 noms, des joueurs libérés.

Ayant été bien briefé sur le cas de Raïs M'Bolhi, le sélectionneur des Verts a estimé lors de sa dernière conférence de presse que: «Je sais que M'Bolhi est en situation difficile avec son club. Je sais aussi qu'en sport, il faudra rester compétitif pour aspirer à réussir, mais dans le cas de ce gardien, je trouve que sa convocation est importante pour l'équipe vu le poids qu'il a dans le groupe.».

M'Bolhi (31 ans), réputé pour ses changements à répétition de clubs, a très peu joué la saison dernière avec son équipe.

Une situation qui n'est pas nouvelle pour lui, mais il a toujours gardé son statut de numéro un en Equipe nationale. Et après cette déclaration de Rajevac, le statut de M'Bolhi ne doit donc pas changer, étant donné que ce dernier a eu beaucoup d'échos positifs sur ce joueur. «J'ai discuté avec l'entraîneur des gardiens de but sur M'Bolhi, surtout qu'il est en contact permanent avec lui. Il m'a dit beaucoup de bien de ce portier, notamment sur son impact psychologique sur le groupe», a encore dit Rajevac. Et pour revenir aux entraînements des Verts, il est utile de noter qu'au moment où on mettait sous presse, hier, les Verts devaient rencontrer le WA Boufarik pour un match d'application à la demande du staff technique, afin que le nouveau sélectionneur, le Serbe Milovan Rajevac puisse préparer plusieurs variantes avec ses joueurs, avant d'aborder ce match contre le Lesotho.

Bien que cette rencontre ne soit qu'une simple formalité pour les deux équipes, l'Algérie déjà qualifiée et le Lesotho déjà éliminé, Rajevac, veut donc apporter sa touche aux Verts dans son premier match officiel avec eux.

D'ailleurs, lui, ne parle que de victoire dans ce match pour bien aborder la suite du programme des Verts à commencer surtout par le prochain match d'importance contre le Cameroun, toujours au stade Tchaker de Blida et qui est prévu le 9 octobre prochain pour le compte de la première journée des éliminatoires du Mondial 2018 prévu en Russie.

Déclarations desjoueurs



Medjani:

«Les prochains mois seront décisifs pour nous»

«Le premier contact avec le nouveau coach s'est bien déroulé. Nous avons eu hier, l'occasion de discuter avec lui. Avec ce stage, nous aurons l'occasion de découvrir sa méthode de travail et son style de jeu. Il nous a dit qu'il était très fier de nous entraîner. Il nous a demandé d'être le plus professionnel et assidu possible, d'autant que nous avons un statut à défendre et des objectifs à atteindre. Les prochains mois seront décisifs pour nous, il va falloir bien les préparer. Nous allons essayer de mettre en application ce qu'il va nous demander de faire sur le terrain. Pour le match du Lesotho, nous devons l'emporter pour boucler les qualifications sur une bonne note, et du coup, entrevoir l'avenir et le match du Cameroun en qualifications du Mondial 2018 sous de bons auspices. En ce qui me concerne, je n'ai pas joué les deux premiers matchs du championnat avec ma nouvelle équipe, surtout que j'ai entamé les préparatifs en cours, mais je ne suis pas le genre à baisser les bras et je finirai par inverser la tendance.»



Cadamuro:

«C'est à nous les joueurs de s'adapter au nouveau coach»

«J'ai savouré ma convocation et mon retour en sélection. J'ai passé des moments difficiles, et maintenant ça se passe bien pour moi d'autant que j'ai du temps de jeu avec mon club. Chaque joueur a toutes ses chances au sein de cette équipe, mais après tout, c'est le sélectionneur qui fait ses choix. C'est à nous les joueurs de s'adapter à son système de jeu qu'il compte mettre en place. Ce match face au Lesotho sera important d'autant qu'il constitue une répétition générale avant le rendez-vous important face au Cameroun en qualifications du Mondial 2018. Il y'a une nouveau coach en place, nous devons lui faciliter la tâche comme nous l'avions fait avec Halilhodzic puis avec Gourcuff.»



Guedioura:

«Il n'y a pas de match facile aujourd'hui en Afrique»

«Nous sommes impatients de découvrir la méthode du nouveau coach et sa façon d'entraîner. Nous devons bien commencer avec Rajevac, et cela passera pas une victoire dimanche face au Lesotho, même si nous sommes déjà qualifiés pour la CAN 2017. Il n'y a pas de match facile aujourd'hui en Afrique, toutes les rencontres sont difficiles. En ce qui concerne le problème de langue avec le coach, je pense que nous nous sommes habitués au sein de nos clubs à cette question, mais le football est universel et le contact va bien passer. Concernant l'éventuel arrivée de Slimani et Brahimi en Angleterre, j'attends l'officialisation de leurs transferts respectifs avec impatience, et je pense qu'il vont faire le bon choix.»