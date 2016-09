BANIYAS Belfodil rejoint le Standard de Liège pour deux saisons

L'international algérien Ishak Belfodil, libre de contrat, s'est engagé pour deux saisons avec le club belge du Standard de Liège, a annoncé avant-hier le site officiel de l'équipe de première division. «Le Standard de Liège et Ishak Belfodil ont trouvé un accord: l'attaquant algérien, libre de contrat, vient de signer un contrat de 2 saisons (1+1) avec notre club» précise la même source. Agé de 24 ans, Belfodil avait résilié «par consentement mutuel» la veille son contrat avec le club emirati de Baniyas une année seulement après son arrivée. Il avait inscrit 11 buts en23 matchs de championnat. Le directeur sportif du Standard de Liège Olivier Renard a estimé que l'arrivée de l'attaquant algérien est une opportunité pour son équipe. «Ishak était une opportunité pour nous car il était libre actuellement. C'est un joueur polyvalent capable de jouer à plusieurs postes en attaque. Sa taille (1,92 m) est un atout et il est doté de belles qualités techniques. Il nous donnera plus de choix au niveau offensif. Il y a quelques années, Ishak était un grand espoir du foot français. Il se réjouit de relancer sa carrière à Sclessin.» a t-il dit. Ishak a commencé sa carrière professionnelle à l'Olympique Lyonnais en 2009 avant d'être transféré au Parme FC (34 matchs/8 buts) en 2012. Un an plus tard, il signe à l'Inter de Milan (10 matchs/1 goal). Après un prêt à l'AS Livourne et un retour à Parme FC, il a rejoint le Baniyas FC (23 matchs/11 buts) la saison passée.