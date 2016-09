CAN 2016 DE HANDBALL (U19 GARÇONS) Coup d'envoi hier à Bamako

Le coup d'envoi du championnat d'Afrique des nations des moins de 19 ans a été donné hier à Bamako (Mali) avec la participation de huit pays dont l'Algérie. Le sept algérien qui a effectué une série de stages dont le dernier pré-compétitif a eu lieu en Slovénie, évoluera dans le groupe A aux côtés du Maroc, de la Guinée, et du Mali (pays organisateur). La phase finale de la CAN 2016 des U19 prendra fin le 9 septembre qui sera suivie de la CAN 2016 des U21, prévue du 11 au 18 septembre au Mali également.