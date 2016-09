CHAMPIONNAT DU QATAR Hamroun prêté à Al Sadd par Steaua Bucarest

L'ancien international olympique algérien Jugurtha Hamroun a été prêté à Al Sadd par le Steaua Bucarest pour un an avec option d'achat, a annoncé le club qatari de première division sur son site officiel. Selon la même source, le club roumain de Steaua Bucarest et la formation qatarie sont parvenus à un accord pour le prêt du joueur pour une saison avec une option d'achat. L'attaquant algérien est attendu ce jeudi dans la capitale qatarie Doha pour effectuer la traditionnelle visite médicale avant de signer son contrat. Agé de 27 ans, Hamroun a inscrit un but et une passe décisive en huit matchs disputés sous les couleurs de Steaua Bucarest, cette saison.