EMEUTES AU GABON La CAF rassure pour la CAN 2017

«Il n'y a aucun changement, on suit la situation au Gabon», a indiqué Junior Binyam, le directeur des médias et porte-parole de la Confédération africaine de football, suite aux émeutes survenues au pays hôte de la CAN 2017. «Dans l'état actuel des choses, le calendrier communiqué par la CAF est maintenu, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a un tirage au sort le 19 octobre prévu à Libreville, on n'y est pas encore», a ajouté Junior Binyam. «On a les réunions annuelles de la CAF (basée au Caire) entre le 21 et le 27 septembre, toutes les commissions permanentes se réunissent, parmi lesquelles la commission d'organisation de la coupe d'Afrique des nations (...)

La situation sera évaluée et discutée au moment des réunions annuelles», a-t-il encore expliqué. A la question existe-t-il un plan B?, Junior Binyam a répondu:«Ce n'est pas le moment de faire ce débat-là.» L'annonce de la réélection controversée du président sortant Ali Bongo mercredi en fin de journée par la commission électorale a déclenché une nuit d'émeutes meurtrières et de pillages à Libreville et dans d'autres villes du pays.