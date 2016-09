ES GUELMA Un directoire provisoire pour sauver le club

Un directoire provisoire a été désigné à la tête de l'Espérance sportive de Guelma (division nationale amateur), afin de sauver le club, sous la menace d'une non-participation au prochain exercice 2016-2017, a-t-on appris avant-hier auprès du directeur de la jeunesse et des sports, Yacine Siafi. Siafi a indiqué que la désignation d'un directoire provisoire s'est révélé être inévitable, après le double échec de l'assemblée générale élective du club à élire son staff dirigeant, dont le dernier en date remonte au 28 août dernier et ce à 72 heures seulement du délai fixé par la ligue pour l'envoi des dossiers d'engagement au championnat. Il a également ajouté que le nom de l'ESG risquait d'être rayé du calendrier officiel de la division nationale amateur, en cas de non-paiement des frais et envoi du dossier d'engagement pour la saison 2016-2017, avant le 31 août. Constitué de quatre figures sportives connues localement, le directoire aura en premier lieu la tâche d'assurer la participation de l'ESG au championnat amateur, puis de préparer une nouvelle assemblée générale élective avant la mi-octobre, apprend-on encore. Il est à noter que, l'ex-président de l'ESG, Hocine Lahioul chapeautera ce directoire provisoire et sera assisté par Said Fedaoui, Ismaïl Dafri et Ibrahim Bouhsane.