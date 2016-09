ESPANYOL DE BARCELONE Ouverture de la 1ère Académie en Algérie et en Afrique

Selon les responsables de l'Académie implantée à Dély Ibrahim (Alger), 50 jeunes font déjà partie de cette école et les inscriptions sont toujours en cours.

L'Espanyol de Barcelone a ouvert sa 1ère Académie en Algérie et en Afrique, spécialisée dans la formation de jeunes talents de football, ont annoncé les organisateurs, avant-hier à Alger. «C'est une fierté pour le club d'ouvrir sa 1ère Académie en Algérie et en Afrique, mais aussi une grande responsabilité, dans la mesure où nous devons former une génération de footballeurs», a indiqué Eloy Perez, ancien joueur, et directeur des Académies de l'Espanyol, lors d'une conférence de presse à Alger. «Je suis persuadé que les sportifs qui rejoindront notre Académie, pourront progresser, tout en ayant la possibilité de faire partie de l'Académie du club en Espagne, car la devise du club est la concrétisation du rêve des jeunes talents, mais qui nécessite la collaboration des efforts de toutes les parties» a t-il ajouté.

Le représentant du club a en outre, souligné la nécessité de connaître davantage le milieu familial et scolaire du joueur pour mieux s'adapter à sa nouvelle situation, et ne pas se concentrer seulement sur le volet sportif». Le coordinateur général de l'Académie d'Alger, Mohamed Necham a indiqué de son côté que «l'Espanyol de Barcelone, constitue le meilleur profil pour la formation des jeunes talents algériens, lesquels ont soulevé l'admiration des responsables espagnols qui ont proposé de les prendre à part à des tournois en Espagne afin de retenir les meilleurs éléments et les intégrer à l'Académie de l'Espanyol». Par ailleurs, la partie espagnole a proposé la nomination d'un directeur technique qui supervisera un staff d'entraîneurs détenteurs de la licence CAF A. «Nous avons entrepris des contacts avec des entraîneurs disposant de la licence «CAF A», dont certains vont entamer leur travail à l'instar de Farid Boucenna et Djamal Arab», a ajouté le coordinateur général, en soulignant que les deux meilleurs éléments seront retenus à la fin de chaque saison pour intégrer l'Académie de l'Espanyol Barcelone. Selon les responsables de l'Académie implantée à Dély Ibrahim (Alger), 50 jeunes font déjà partie de cette école, et les inscriptions sont toujours en cours.

Les jeunes talents prennent part aux entraînements lors des jours de repos scolaire à savoir: vendredi, samedi et mardi après-midi, sans toutefois «bénéficier de l'internat, pour ne pas perturber leur scolarité» selon le responsable de l'Académie d'Alger qui précise que les droits d'inscription s'élèvent à 50.000 DA l'année, soit 5 millions de centimes.