JEUX PARALYMPIQUES DE RIO Le Tribunal fédéral suisse maintient l'exclusion des Russes

Le Comité international paralympique (CIP) avait interdit le 7 août dernier la participation des athlètes russes aux jeux de Rio suite à la publication le 18 juillet d'un rapport de l'Agence mondiale antidopage (AMA).

Le Tribunal fédéral suisse a maintenu la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d'exclure les Russes des Jeux paralympiques 2016 prévus à Rio de Janeiro au Brésil du 7 au 18 septembre, rapporte l'agence Sputnik. Le Tribunal fédéral de Suisse a en effet rejeté l'appel du Comité paralympique de Russie contre la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) d'interdire aux sportifs russes de participer aux joutes de Rio. Le Comité international paralympique (CIP) avait interdit le 7 août dernier la participation des athlètes russes aux Jeux de Rio suite à la publication le 18 juillet d'un rapport de l'Agence mondiale antidopage (AMA). Cette décision était d'autant plus inattendue que le Comité international olympique (CIO) avait antérieurement permis aux sportifs russes de participer aux Jeux olympiques de Rio au Brésil, à l'exception de ceux qui avaient été par le passé sanctionnés pour dopage. Le 23 août, le Tribunal arbitral du sport a rejeté l'appel déposé par le Comité paralympique russe contre la décision rendue par le CIP. Plus de 100 sportifs russes ont souhaité participer à titre individuel. Ils ont adressé au Comité paralympique international des demandes de participation à titre individuel, selon le premier vice-président du Comité paralympique de Russie Pavel. La suspension collective des athlètes handisports russes avait suscité une vive réprobation en Russie, et a déclenché un élan de soutien en faveur des athlètes sanctionnés. Le président Vladimir Poutine avait déclaré, au lendemain de l'annonce de la suspension, que la décision de disqualifier les paralympiens est «en dehors du droit et en dehors de la morale». «Il est cynique de passer sa colère sur ceux pour qui le sport est devenu un sens à leur vie, qui, par leur exemple, donnent de l'espoir à des millions de personnes handicapées», a estimé Poutine, promettant à ces athlètes, en cas de maintien de la suspension, «l'organisation de compétitions spéciales, où vous pourrez montrer vos compétences». «La récompense pour les gagnants sera la même qu'elle serait à l'issue des Jeux paralympiques», avait-il ajouté. Selon Poutine, «La Russie n'acceptera aucune accusation de dopage à l'égard de ses sportifs si des preuves convaincantes ne sont pas présentées».