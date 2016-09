LEVANTE Ghilas rebondit à Gazientepsor

L'international algérien, Nabil Ghilas va rebondir à Gazientepsor (Div 1, Turquie) pour lequel il a signé un contrat de prêt d'une année avec option d'achat mercredi soir, dernier jour du mercato estival, a indiqué le club sur son site Internet. Ghilas avait porté les couleurs de Cordoue et Levante au cours des deux précédents exercices, également à titre de prêt du FC Porto. Et si sa première saison en Espagne fut somme toute honorable (il a marqué 7 buts) même si son équipe n'a pu se maintenir parmi l'élite, il a vécu une deuxième année très difficile sur les terres ibériques, passant le clair de son temps sur le banc de touche de Levante, qui a fini par descendre en deuxième palier. Ghilas (27 ans) avait notamment brillé sous les couleurs de Morierense FC au Portugal pour lequel il a joué entre 2010 et 2013. Son sens du but qui a fait de lui l'un des meilleurs buteurs du championnat portugais en 2013, lui a permis de rejoindre le FC Porto, mais sans pour autant s'y imposer.