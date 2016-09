PROMOTION «ORAN-JM 2021» Oran-Istanbul-Oran à vélo, c'est parti

Le jeune cycliste Norine Chouarfia a entamé, jeudi soir à Oran, son voyage en direction d'Istanbul (Turquie) dans le cadre d'une initiative ayant pour objectif de promouvoir l'événement sportif international «Oran- Jeux méditerranéens 2021». «C'est un grand honneur pour moi que de pouvoir accomplir ce périple au nom de mon pays en général, et de la ville d'Oran en particulier», a-t-il déclaré avant d'embarquer sur le navire Tariq Ibn Ziyad à destination d'Alicante (Espagne). «Je suis très heureux, épanoui, et en pleine forme pour relever ce défi», a affirmé le cycliste tout en saluant les instances de soutien à l'instar de la wilaya et de l'APC d'Oran, de la Fédération algérienne de cyclisme et des sponsors parmi les opérateurs économiques privés. Plusieurs pays figurent sur l'itinéraire qu'empruntera Chouarfia qui longera, entre autres, les côtes espagnoles, françaises et italiennes avant de traverser la Slovénie, la Croatie, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce puis la Turquie, avant son retour en Algérie fixé à janvier 2017. La traversée qui s'étend sur une distance totale de 10.000 kilomètres (aller et retour), comprend des escales de quelques jours dans des villes comptant une forte présence de la communauté nationale au profit de laquelle le cycliste animera des ateliers sur les sites touristiques de l'Algérie. Agé de 36 ans, Norine Chouarfia a à son actif deux voyages en solitaire, au Grand Sud du pays et Oran-Tunis, totalisant dans les deux sens plus de 2000 km chacun.