RAOURAOUA, PRÉSIDENT DE LA FAF "Son vécu en Afrique m'a convaincu"

Interrogé sur le problème de langue, Raouraoua relativise: «La langue n'est pas un problème de communication, il y a un interprète serbo-suisse qui est également l'assistant de Rajevac...»

Le président de la Fédération algérienne de football Mohamed Raouraoua a affirmé hier que le vécu du nouveau sélectionneur national le Serbe Milovan Rajevac l'avait convaincu à l'engager, en remplacement du Français Christian Gourcuff, dont le contrat a été résilié à sa demande, début avril. «Je suis convaincu de mon choix pour Rajevac qui a un vécu en Afrique et cela m'a incité à l'engager. Il fallait quelqu'un qui a une certaine expérience en Afrique, chercher un autre qui n'a aucun vécu au continent aurait été un gros problème», a indiqué le président de la FAF sur les ondes de la Radio nationale. Rajevac a succédé le 26 juin dernier au Français Christian Gourcuff, dont le contrat a été résilié à sa demande, début avril. Rajevac avait notamment dirigé la sélection ghanéenne avec laquelle il a perdu la finale de la coupe d'Afrique de 2010 en Angola et atteint les quarts de finale de la Coupe du monde de la même année en Afrique du Sud. «Son passage réussi avec le Ghana était mon premier critère de choix. Son expérience en coupes d'Afrique et surtout au Mondial 2010 où il avait failli mener le Ghana au dernier carré, m'ont convaincu», a-t-il ajouté. Et d'enchaîner: «Au-delà de tout ça, l'école de l'Europe de l'Est nous est très proche et nous convient parfaitement par rapport à celle de l'Occident. Ça correspond à notre vision», a-t-il expliqué. Poursuivant dans la défense de son choix pour Rajevac, Raouraoua a estimé que les quatre années passées par le technicien serbe loin des terrains ne représentent pas un handicap pour lui. «Il n'était pas au chômage, il formait des entraîneurs», s'est contenté à dire, réitérant l'objectif qui lui a été assigné «à savoir atteindre le dernier carré de la prochaine Coupe d'Afrique des nations 2017 au Gabon et qualifier l'Algérie au Mondial 2018 en Russie». «Notre objectif est le dernier carré de la CAN 2017, mais notre aspiration est de remporter le trophée. Toutefois, l'environnement est difficile en Afrique, les joueurs vont se trouver dans des conditions autres que celles vécues avec leurs clubs».