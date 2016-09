SAMPDORIA DE GÊNES Mesbah officiellement au FC Crotone

C'était annoncé, c'est désormais officialisé, Djamel Mesbah est un nouveau joueur du FC Crotone. Le club de Calabre a annoncé sur son site officiel, la signature de l'international algérien, 31 ans, pour un contrat d'un an, assorti d'une seconde année avec option. Mesbah, arrivé libre de la Sampdoria, poursuit sa carrière en Italie et en Série A, en s'engageant avec un 7e club italien. Crotone, qui a vu se révéler Abdelkader Ghezzal en Série C lorsqu'il marqua 21 buts avant de signer en Série A, est promu pour la première fois de son histoire au plus haut niveau italien.