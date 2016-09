CHAMPIONNAT DU MONDE DE LUTTE (JUNIORS) Médaille de bronze pour Sid Azara

Cette compétition se déroule à Mâcon (France) et s'achèvera demain soir

Le lutteur algérien Bachir Sid Azara (84 kg) a remporté la médaille de bronze en gréco-romaine au championnat du monde juniors qui se déroule à Mâcon (France) a t-on appris avant-hier auprès de la Fédération algérienne de luttes associées. Le jeune lutteur algérien a battu le Bulgare Kiril Milenov (1-0) dans le combat pour la médaille de bronze. La médaille d'or de la catégorie est revenue à Islam Abbasov (Azerbaïdjan) qui a disposé en finale de Ali Cengiz (Turquie) 3-2. Le président de la Fédération algérienne de luttes associées Rabah Chebah a estimé que la performance de Sid Azara est le résultat d'un travail planifié de l'instance fédérale depuis plusieurs années avec l'objectif à moyen et long terme de préparer les Jeux olympiques de 2020. «Nous sommes satisfaits de ce résultat, c'est un travail de longues années. Nous sommes optimistes pour l'avenir de la lutte en Algérie. Nos objectifs à moyen et long terme c'est de préparer les Jeux olympiques de Tokyo 2020. La discipline a besoin de la stabilité et de la sérénité au niveau de l'instance fédérale pour continuer le travail entamé depuis plusieurs années», a indiqué Chebah. De son côté, le directeur des Equipes nationales de la Fédération algérienne de luttes associées Driss Houes n'a pas caché sa satisfaction après la perfor-mance de Sid Azara. «C'est une première pour la discipline en Algérie, c'est l'aboutissement d'un travail de longue haleine au niveau de la fédération, des clubs et des ligues. Bachir est un athlète qui possède des qualités. Il est vice-champion d'Afrique seniors et deux fois champion d'Afrique juniors. C'est une excellente performance. Cette médaille va ouvrir des perspectives pour tous les autres athlètes.» s'est réjoui Houès. L'Algérie participe aux mondiaux juniors de Mâcon avec quatre athlètes: Saâdoudi Ghilas (60 kg) gréco-romaine, Yahiaoui Cheima Kheira (48 kg) lutte féminine, Kateb Salaheddine (50 kg) lutte libre et le médaillé de bronze Bachir Sid Azara. Ghilas a été éliminé au premier tour par un adversaire turc. Les deux autres lutteurs algériens sont entrés en lice avant-hier pour Yahiaoui Cheima Kheira en lutte féminine et aujourd'hui pour Kateb Salaheddine. D'autre part, deux arbitres internationaux algériens Hamza Doghdogh et Belkacem Trai prennent part à cette compétition. Ils ont dirigé des finales. 600 lutteuses et lutteurs représentants 60 pays participent au championnat du monde de Mâcon (30 août-4 septembre 2016).