ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017 : ALORS QUE BRAHIMI DÉPRIME À SIDI MOUSSA Slimani libéré suite à son transfert historique

Par Bachir BOUTEBINA -

Dans les rangs de l'EN, quatre joueurs évolueront désormais dans le championnat européen le plus cher, où des millions d'Algériens seront de plus en plus nombreux à suivre la Premier League.

Au moment où l'EN s'apprête à clore demain sa campagne africaine qualificative à la CAN 2017 face au Lesotho, alors que dans un monde se profilent déjà à l'horizon des Verts les éliminatoires qualificatives au Mondial 2018, deux joueurs algériens ont longtemps tenu en haleine le grand public sportif algérien, en l'occurrence les internationaux Islam Slimani et Yacine Brahimi. Deux éléments clés au sein de l'EN qui viennent de connaître la fin d'un dernier mercato européen des plus indécis, et longtemps marqué par un long suspense, au terme duquel Slimani a fini par rejoindre Mahrez à Leicester City, alors que Brahimi restera finalement contre son gré à Porto. A la date du 31 août dernier, rien n'était encore définitivement joué pour les deux attaquants algériens sus-cités. Contrairement au FC Porto qui avait placé la barre très haute en exigeant pas moins de 40 millions d'euros, alors que Yacine Brahimi avait clairement émis le voeu de jouer soit au Milan AC, ou bien surtout de rejoindre à son tour la Premier League à Everton, le Sporting de Lisbonne a par contre fini par laisser partir en Angleterre son dernier buteur patenté pour la somme de 30 millions d'euros. Du coup, dans les rangs de l'EN, quatre joueurs évolueront désormais dans le cham-pionnat européen le plus cher, où des millions d'Algériens seront de plus en plus nombreux pour suivre la Premier League anglaise. Un championnat au sein duquel l'international Adlène Guedioura fait désormais figure de plus ancien joueur algérien, suivi de Ryad Mahrez, et des deux derniers arrivés, respectivement à West Ham et Leicester, en l'occurrence Sofiane Feghouli et son compatriote Ishak Slimani. Après le départ à titre de prêt de Nabil Bentaleb, de Tottenham vers le club allemand Shalke 04, il y a aussi le jeune Bennacer d'Arsenal qui vient de connaître à son tour les joies de sa première sélection avec les Verts. Il n'en demeure pas moins que parmi le dernier effectif retenu par le nouveau sélectionneur de l'EN, figure aujourd'hui en bonne place Guedioura qui est considéré désormais comme le plus ancien joueur des Verts, et dont les dernières prestations avec Watford peuvent largement convaincre le Serbe Rajevac. Pour cause, Adlène Guedioura qui semble avoir retrouvé son allant en cette période de l'année, parle avec optimisme de la très prochaine campagne d'avant-mondial 2018, et semble déjà mentalement prêt pour les deux batailles africaines à venir, prévues respectivement face au Cameroun et le Nigéria. D'ailleurs, l'actuel plus ancien milieu récupérateur de l'EN compte dans les rangs de Watford des coéquipiers camerounais et nigérians, et qu'ils ne manquent plus de chambrer. Il est surtout utile de rappeler qu'un joueur comme Guedioura peut parfaitement correspondre au type d'éléments sur lesquels Rajevac a de fortes chances de miser, lors de la prochaine campagne qualificative au mondial russe. Il ne faut pas oublier que l'actuel sociétaire de Watford est déjà rompu de très longue date aux joutes africaines, et que son tempérament de véritable compétiteur, notamment lorsqu'il est en forme, peut encore rendre de très précieux services à l'EN. Il est aussi utile de rappeler que lors de sa dernière sortie médiatique face à la presse, le nouveau patron technique de l'EN a clairement laissé entendre aux médias sa ferme intention de privilégier le résultat, et non le spectacle. Il est vrai que l'ex-sélectionneur du Ghana semble être le type de technicien plus porté vers un groupe très compact derrière et dans l'entrejeu, qu'un sélectionneur qui a pour habitude de jouer la carte de l'offensive à fond. Fort de son expérience passée avec les Blacks Stars du Ghana, le sélectionneur Rajevac sait aussi parfaitement qu'en matière de talent, l'EN possède aujourd'hui, et plus qu'hier, des attaquants de premier plan, à l'image d'un Slimani qui vient de donner une nouvelle dimension à sa carrière professionnelle. Un buteur patenté des Verts qui jubile à l'idée d'avoir rejoint un championnat d'Angleterre très relevé, et surtout des plus exigeants. Il est simplement dommage qu'un joueur aussi talentueux que Yacine Brahimi n'ait pu rejoindre la Première League, avec toutes les conséquences que l'on peut aisément imaginer sur le moral de cet élément clé de l'En. Brahimi va certainement encore déprimer, notamment à un moment où les Verts auront le plus besoin de leurs atouts les plus sûrs, dès le mois d'octobre prochain.



Il pourrait débuter contre Liverpool le 10 septembre

L'international algérien Islam Slimani, qui s'est engagé pour cinq ans avec Leicester pour un montant de 30 millions d'euros, pourrait effectuer ses grands débuts contre Liverpool le 10 septembre prochain à l'occasion du déplacement des Foxes à Anfield pour le compte de la quatrième journée du championnat, selon le site officiel du club. Le meilleur buteur des Verts en activité devrait rejoindre son nouveau club lundi prochain au lendemain de la rencontre de l'Algérie contre le Lesotho. Slimani aura une seconde chance pour disputer son premier match sous les couleurs de Leicester le mercredi 14 septembre contre Club Brugge au stade Jan-Breydelstadion à Bruges pour le compte de la première journée de la Ligue des champions. «Rejoindre Leicester est un immense honneur et il me tarde de commencer», a déclaré l'attaquant (43 sélections), cité dans le communiqué du club anglais. «J'ai toujours voulu jouer en Premier League et avoir cette opportunité avec les champions en titre est quelque chose que je ne pouvais refuser», a-t-il ajouté.