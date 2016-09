ELIMINATOIRES DE LA CAN 2017: LES DERNIÈRES RETOUCHES POUR LES VERTS Rajevac fera-t-il confiance aux remplaçants?

Par Saïd MEKKI -

Bennacer et Ferhani, les deux nouveaux visages des Verts

C'est un match de préparation et de connaissance pour l'EN avant d'accueillir le 9 octobre prochain le Cameroun au stade Mustapha-Tchaker de Blida, dans le cadre de la 1ère journée de la phase de poules des qualifications au Mondial 2018.

Le staff technique de l'Equipe nationale et à sa tête le nouveau sélectionneur, le Serbe Milovan Rajevic, procède aux dernières retouches avec les joueurs avant d'affronter demain à partir de 20h30 au stade Tchaker de Blida, le Lesotho pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2017 prévue au Gabon. Des 26 joueurs convoqués dans la première liste des Verts communiquée le 10 août dernier, on ne compte plus que 23 éléments après les blessures qu'ont connues Sofiane Feghouli, Rachid Ghezzal, et Khoutir Ziti.

Mais, pour cet ultime stage des Verts qui a débuté lundi dernier, le staff technique a enregistré l'absence de Yacine Brahimi qui s'est déplacé en Angleterre dans la perspective de signer son contrat avec Everton qui finalement n'a pas été concrétisé, ensuite, il y a eu la libération du stage de Slimani et Tahrat qui ont débuté le stage avant de l'entrecouper pour signer avec leurs nouveaux clubs, respectivement Leicester pour Islam et Angers pour Mehdi-Jean. Et donc ce n'est que jeudi dans la soirée que le nouveau sélectionneur des Verts a enregistré la présence de l'ensemble de ses 23 joueurs dont les deux nouveaux: le milieu de terrain Ismael Bennacer (Arsenal FC) et le défenseur Houari Ferhani (JS Kabylie). Et justement lors de la séance d'entraînement de jeudi dernier Hichem Belkaroui qui a ressenti une petite douleur, s'est entraîné en marge du groupe. Le joueur qui a un léger problème aux adducteurs évolue bien. Il devrait d'ailleurs être soumis à un dernier contrôle, hier, par le staff médical de l'Equipe nationale.

Les Verts devraient effectuer hier, leur dernière séance d'entraînement sur la pelouse du stade Tchaker de Blida avant que l'équipe visiteuse du Lesotho qui se trouve depuis mercredi dernier à Alger, ne s'entraîne ce soir à l'heure du match sur cette même pelouse suivant la réglementation en vigueur. Ce premier stage des Verts permet aux joueurs et au nouveau sélectionneur de se connaître et de s'entendre sur les méthodes de Rajevac en matière de préparation avant d'aborder le prochain match d'importance contre le Cameroun.

En effet, le match de demain n'est en vérité qu'une simple formalité pour les Verts et autant pour le Lesotho dans la mesure où d'une part, l'Algérie est déjà qualifiée à la CAN 2017 et le Lesotho est déjà éliminé. C'est donc un match de préparation et de connaissance avant d'accueillir le 9 octobre prochain le Cameroun sur cette même pelouse du stade Mustapha-Tchaker de Blida dans le cadre de la première journée de la phase de poules des qualifications de la Coupe du monde de 2018 en Russie. D'ailleurs, les Verts seront regroupés à partir du 3 octobre pour préparer cette affiche du groupe B composée également du Nigeria et de la Zambie.

Les protégés du nouvel entraîneur national, le Serbe Milovan Rajevac, auront, lors du mois suivant, à se déplacer au Nigeria pour affronter la sélection locale en match comptant pour la deuxième journée. Pour le moment les Verts et leur nouveau coach Milovan Rajevac sont bel et bien concentrés sur le match de demain face au Lesotho.