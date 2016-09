FIFA Thomas Payer nommé directeur des finances

Le Suisse Thomas Peyer a été nommé directeur des finances de la Fédération internationale de football, a annoncé la FIFA. Thomas Peyer était auparavant directeur des finances du voyagiste suisse Kuoni. Il prendra ses fonctions à partir de demain, a précisé la FIFA, et remplace l'Allemand Marius Kattner, licencié pour «manquements» par l'instance dirigeante du football mondial.

La FIFA avait révélé début juin que l'ex-président Joseph Blatter et ses deux adjoints, le Français Jérôme Valcke, ex-secrétaire général, et Markus Kattner s'étaient partagés 80 millions de dollars (72 millions d'euros) en bonus, augmentations de salaires ou autres indemnités. M.Valcke, également mis en cause dans une affaire de revente de billets au marché noir, a été licencié puis suspendu 12 ans avant que cette suspension ne soit réduite à 10 ans en appel par la FIFA. Après ces révélations, la justice suisse a perquisitionné la FIFA et saisi les contrats litigieux.

Une enquête est en cours à ce sujet. La FIFA est embourbée depuis mai 2015 dans une gigantesque affaire de corruption qui a fait tomber plusieurs de ses dirigeants. Depuis l'élection à sa tête du Suisse Gianni Infantino en février, la FIFA a donné des gages de bonne volonté en adoptant un ambitieux plan de réforme de sa gouvernance, prévoyant notamment une limitation des mandats du président, un contrôle de l'intégrité des membres de son «gouvernement» et une transparence des revenus.