GERNOT ROHR, SÉLECTIONNEUR DU NIGERIA "L'Algérie sera notre grand concurrent"

Les Nigérians entameront la campagne des éliminatoires par un déplacement à Lusaka en octobre prochain pour affronter la Zambie.

Le nouveau sélectionneur de l'équipe nigériane, Gernot Rohr a affirmé que l'Algérie, l'un des adversaires des Super Eagles en qualifications de la Coupe du monde 2018, dispose de grands joueurs et constitue le «grand concurrent» pour son équipe. «Tous les quatre équipes de ce groupe ont des chances égales d'aller à la Coupe du monde 2018 en Russie. Vous avez une grande équipe en Algérie, classée N°1 en Afrique à l'heure actuelle. Tout le monde connaît l'Algérie. Elle dispose de grands joueurs, donc elle va être un grand concurrent dans ce groupe», a déclaré Rohr au site officiel de la CAF. Le Nigeria évoluera dans le groupe B lors des qualifications de la Coupe du monde 2018 aux côtés de l'Algérie, le Cameroun et la Zambie.

Les Nigérians entameront la campagne des éliminatoires par un déplacement à Lusaka en octobre prochain pour affronter la Zambie. «C'est bien de commencer face à la Zambie d'abord, même si elle reste une grande équipe aussi parce qu'elle avait gagné la CAN au Gabon en 2012.

Les Zambiens ont une grande tradition», a t-il ajouté. Interrogé sur les chances de son équipe d'aller au Mondial russe, le technicien franco-allemand, a estimé que le groupe est ouvert et que les nigérians aborderont les éliminatoires avec une grande motivation.

«Le groupe est ouvert, mais je pense que la motivation de l'équipe nigériane est très élevée. Toutes les équipes de notre groupe veulent aller en Russie, mais nous avons une plus grande motivation, notamment après une bonne performance du Nigeria lors des récents Jeux olympiques 2016 de Rio (médaille de bronze, ndlr). Nous ne disposons pas beaucoup de temps honnêtement, mais il est possible de construire une très bonne équipe», a t-il affirmé.