JEUX PARALYMPIQUES 2016 L'Algérie vise quatre médailles d'or

Le ministre de la JS a tenu à encourager les athlètes algériens avant leur départ à Rio

L'année 2016 a permis aux athlètes qualifiés de bien se préparer pour le rendez-vous de Rio, en bénéficiant de multiples stages en Algérie et à l'étranger, avec au passage des présences dans des tournois et meetings pour bien parfaire cette préparation.

L'Algérie prendra part aux 15es Jeux paralympiques de Rio (7-18 septembre), avec une forte délégation de 62 athlètes, répartis en cinq disciplines, et l'objectif de ramener des podiums dont quatre médailles d'or, selon la direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne handisport (FAH). Il s'agit de l'athlétisme (21 athlètes), judo (3), powerlifting (2), goalball messieurs (6 joueurs), goalball dames (6 joueuses), handi-basket masculin (12 joueurs) et handi-basket féminin (12).

«Nos athlètes participeront pour récolter des médailles. Notre objectif est de ramener des podiums, toutes couleurs confondues dont quatre titres paralympiques, en athlétisme et en judo surtout. Selon, les prévisions de nos entraîneurs, ces podiums sont jouables et dans les cordes de nos athlètes qui se sont bien préparés au rendez-vous», a déclaré, le directeur technique national (DTN), Zoubir Aichaine. L'année 2016 a permis aux athlètes qualifiés de bien se préparer pour le rendez-vous paralympique, en bénéficiant de multiples stages en Algérie et à l'étranger, avec au passage des présences dans des tournois et meetings pour bien parfaire cette préparation. Juste après les dernières compétitions internationales, un bilan analytique, avait été élaboré. Il a permis aux différents parties de distinguer les lacunes enregistrées, afin de pouvoir rebondir lors des Jeux paralympiques de Rio.

«Le bilan était pour rectifier les choses et corriger les erreurs et manquements enregistrés. A partir de là, tous les athlètes ont entamé une préparation continue, selon le programme établi par leurs coachs. Personne ne s'est plaint de ce côté, puisque la fédération a mis tous les moyens en sa possession au service des athlètes qualifiés aux Paralympiques», a souligné M. Aichaine. En plus de ses moyens, les responsables de la fédération ont tenu à mettre en relief, l'apport considérable du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et celui du Comité olympique et sportif algérien (COA).



L'athlétisme et le judo, pour perpétuer la tradition

L'athlétisme en premier et le judo seront attendus à Rio pour se distinguer. Avec des athlètes habitués aux JP et d'autres nouvelles figures, les deux disciplines peuvent faire valoir d'autres satisfactions au handisport algérien. «L'athlétisme est le chef de file du handisport algérien. Les athlètes retenus courront, en ayant en mémoire, le défunt Mohamed Allek, l'athlète le plus doué de tous et qui leur avait montré le chemin. On va participer avec, surtout, des habitués aux podiums paralympiques sur qui on compte beaucoup», a expliqué le DTN, reconnaissant, néanmoins, que leur mission ne sera pas de tout repos, devant des athlètes du Gotha mondial. Les yeux seront braqués, certainement, sur les plus connus: les lanceuses Nassima Saifi, Safia Djelal, Asmahane Boudjadar, Nadia Medjmedj et les lanceurs Karim Betina, Lahouari Bahlaz, Kamel Kerdjena, mais aussi sur Mohamed Berrahal (moteur) et les demi-fondistes Samir Nouioua, Abdelatif Baka. Mais d'autres jeunes promus peuvent émerger et étonner, selon les observateurs, à l'image de Fouad Baka, Mohamed Fouad Hamoumou et Sid Ali Bouzourine, entre autres. «Le groupe qualifié aux JP-2016 est un amalgame d'anciens et nouveaux athlètes, même en judo. Ce sont des athlètes qui méritent d'avoir une chance de participer à ce rendez-vous. On est confiant pour qu'ils réalisent de bonnes prestations», a expliqué pour sa part, le DTN-Adjoint, M.Said Saâd. En judo, le groupe des trois athlètes sera conduit par le champion en titre, Mouloud Noura qui sera appelé à se racheter de son «faux-pas» des derniers jeux à Londres-2012 où il était super favori pour le titre, mais s'était contenté, contre toute attente, du bronze. «Noura devra montrer le chemin à ses compatriotes (Mehdi Meskine et Abdelaoui Cherine), dont ce sont les premiers JP. Les trois ont le potentiel requis pour être médaillés à Rio. D'ailleurs, ils sont déterminés à ne pas rentrer bredouilles des jeux, afin de booster leur carrière», a précisé le premier responsable technique de la FAH.



Le handi-basket et le goalball, jouer sans complexe à Rio

Si la pression des résultats repose surtout sur l'athlétisme et le judo, les autres disciplines: le handi-basket et le goalball (hommes et femmes) vont devoir jouer sans complexe lors de leurs tournois à Rio. «Pour nos équipes de sports collectifs (handi-basket et goal-ball), le fait d'être à Rio est en soi une très bonne performance. Cela veut dire que nos quatre équipes (hommes et dames) sont déjà dans le gotha mondial. Leur participation est une réussite et nos athlètes doivent se faire plaisir et jouer à leur vrai valeur», a ajouté M.Saâd. L'équipe masculine du handi-basket renoue avec les JP après ceux de Barcelone en 1992, de même que les hommes du goalball qui seront à leur second jeux après ceux de Londres en 2012. Par contre, les filles du handi-basket et celles du Goalball effectueront leur baptême du feu à Rio. Le powerlifting algérien qui sera aussi présent à ces 15ès Paralympiques sera représenté par Houcine Bettir et Samira Guerioua. Le premier avait arraché sa qualification à l'issue de plusieurs meeting internationaux, avant de confirmer au dernier Mondial, tandis que Samira a bénéficié de l'invitation du Comité international paralympique (IPC), pour sa régularité et sa progression dans les charges au cours des échéances internationales. «Nos athlètes auront la chance d'améliorer leurs charges et confirmer leur progression. Ils seront mis à rude épreuve par des athlètes mieux lotis au classement mondial, mais pas pour autant, les empêcher de faire bonne figure. On leur souhaite bonne chance, ainsi qu'à l'ensemble de leurs compatriotes des autres disciplines», a conclu le DTN, M. Zoubir Aichaine.